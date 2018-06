Clermont-Ferrand, France

Sur la devanture du château des Vergnes, une banderole rend hommage au "docteur Alain Laffont". La cérémonie a commencé en entamant des chansons, "Le temps des cerises", "Bella Ciao" ou encore "Sans la nommer", une chanson de Georges Moustaki. Quelques 300 personnes ont communié la perte de leur ami, camarade, docteur, non sans verser une larme quelquefois à l'énoncé de souvenirs de lutte.

Un chant pour démarrer la cérémonie hommage au docteur Alain Laffont avec Le temps des cerises au Château des Vergnes à Clermont pic.twitter.com/db7Tap8CZ2 — Mickaël Chailloux (@Mike_Chailloux) June 20, 2018

Parmi les anonymes, on trouvait des hommes politiques : Olivier Bianchi, maire de Clermont, et Serge Godard, l'ancien maire. Tous les deux sont venus sans prononcer aucun discours, et sont restés un moment avant de repartir. Parmi les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon n'était pas présent, mais a tenu a faire passer un message lu à la tribune.

Les participants ont salué la vie de militantisme du docteur Laffont © Radio France - Mickaël Chailloux

Le "bon docteur Laffont"

Alain Laffont était une figure de la politique clermontoise. Opposant de gauche, candidat à la mairie, il reste comme un homme politique aux convictions affirmées. Les militants présents ce mercredi soir ont tous rappelé le "militant infatiguable" qu'était Alain Laffont. "On pouvait s'engueuler avec Alain, mais on se reconciliait toujours" rappelle émue Marianne Maximi, conseillère municipale du groupe Insoumis à Clermont-Ferrand. "Laffont, c'était aussi un combat pour la justice sociale et contre les discriminations. On espère tous continuer le combat"

Des fleurs ont été disposées sur l'estrade des discours © Radio France - Mickaël Chailloux

C'était surtout son côté humain qui manque aujourd'hui. De nombreux militants citent ces moments où Alain Laffont accueillait dans son cabinet des personnes sans-papiers, ou sans argent, afin de les soigner, de les rencontrer. "Il suffisait de l'appeler, il ne demandait pas si la personne avait trois francs six sous pour le payer, il me disait "pas de soucis envoie-la moi". J'étais en toute confiance car je savais que cette personne allait être soignée" raconte Zubeyda, qui a habité le quartier pendant très longtemps.

"Son cabinet rendait de la dignité aux gens"

Certains l'appelait "le docteur au Air Max" © Radio France - Mickaël Chailloux

Des messages ont été lu à l'estrade par des simples militants ou habitants du quartier des Vergnes © Radio France - Mickaël Chailloux

Les obsèques d'Alain Laffont seront célébrées ce jeudi à 9h30 au crématorium de Crouël.