MUNICIPALES / POITIERS "Une alternative contre Claeys"

C'est Christiane Fraysse, qui sera la tête de liste d' Osons 2020. Cette liste se revendique résolument écolo, sociale et solidaire et sur le fond et sur la forme s'oppose au maire sortant.

Poitiers, France

Ça y est on connait donc les dix premiers noms de la liste Osons 2020. S'il en reste encore 43 à trouver pour se présenter à Poitiers, c'est Christiane Fraysse qui sera à sa tête. Durant tout ce mandat, la conseillère municipale a dénoncé la forme et le fond "Il faut se présenter car on a besoin d'écologie, de social, de solidarité, on a besoin de démocratie, ce qui nous a manqué c'est de l'audace, notamment en terme d"écologie."

Christiane Fraysse et Jacques Arfeuillère © Radio France - Vincent Hulin

avec qui on gouverne ?

Quand on souligne que les électeurs poitevins risquent de se perdre au milieu de toutes ces listes qui se réclament citoyenne et écolo Christiane Fraysse a sa réponse :"Déjà, on verra bien quand les programmes montreront oui ou non s'il y a des différences ou pas, et ensuite la différence pourra se faire également sur la façon de gouverner et avec qui on gouverne? La compatibilité avec untel ou untel."Sous-entendu on verra bien que feront les listes au second tour. Beaucoup de dossiers ont cristallisé le mécontentement de ces élus qui évoquent pèle-mêle, l'aéroport de Poitiers (qui pour eux ne doit pas être subventionné) Traversées (et le budget qui y est consacré) ou encore l'ancien théâtre (qui a manqué de démocratie et de l'avis des Poitevins sur son devenir) et un membre de la liste d'ajouter"Nous sommes une alternative à Claeys."