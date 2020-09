Grenoble : une association de prévention par la boxe au bord du K.O, bientôt expulsée de ses locaux

Azzedine Mhiyaoui, ancien champion du monde de Full-contact en 2006 a mis sa boxe au service de la prévention de la jeunesse. Cette année-là, il s'est installé dans le quartier Mistral, au Plateau et il y a deux ans dans un local près du quartier Chorier-Berriat, où se côtoient des jeunes du quartier, des étudiants, des adultes. Il n'a trouvé aucun terrain d'entente avec la municipalité pour déménager en 2021. L'association avait reçu le local il y a trois ans et l'a aménagé à l'occasion de deux chantiers jeunes.

Une partie des boxeurs © Radio France - Gérard Fourgeaud

Pour défendre sa cause, Azzedine Mhiyaoui insiste sur la mission éducative de l'association de boxe.

Le bâtiment qui sera démoli © Radio France - Gérard Fourgeaud

La réponse de la ville de Grenoble

Nous avons sollicité la mairie de Grenoble qui a répondu par ce communiqué :

Dans le cadre de l’opération d’aménagement de l’EcoQuartier Bouchayer-Viallet, un bâtiment vétuste situé rue Léon de Sestier, doit être démoli cet hiver. Ce bâtiment héberge actuellement différents acteurs associatifs. Ceux-ci ont été accompagnés par la Ville de Grenoble dans leur recherche de nouveaux locaux et leur projet de déménagement. Parmi ces occupants, Team Mhiyaoui est un club de boxe qui occupe certains locaux de ce bâtiment sans titre d'occupation depuis 2018. La Ville a néanmoins accompagné l'association pour tenter de trouver un local qui corresponde au mieux aux attentes du club. Malheureusement, la Ville de Grenoble ne dispose dans son patrimoine d'aucun local répondant aux besoins du club. Elle a donc suggéré à l'occupant de faire évoluer ses exigences et ses critères de recherche pour faciliter son relogement et d’orienter davantage ses recherches dans le parc privé. Certaines pistes de relogement sont encore en cours d’étude et la Ville reste disponible pour continuer d’accompagner l’association dans son projet de déménagement.