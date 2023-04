Une association s'oppose au projet d'installation d'un site logistique Lidl dans la Garrigue à Lunel

Une soixantaine de personnes se sont rassemblées ce dimanche 2 avril 2023 à Lunel (Hérault) pour s'opposer au projet d'implantation d'un site logistique Lidl dans la Garrigue. Le groupe de grande distribution, qui a déjà un site logistique dans la commune, s'intéresse à un terrain de 60 hectares à vendre pour intensifier l'activité.

Le président de l'association Vive Garrigue, François Clément, demande à ce que Lidl s'implante ailleurs. "Il y a des espèces rares, des reptiles, des oiseaux, des plantes, des papillons", énumère-t-il. "Il y a des trésors dans ce lieu, qui n'est pas juste un lieu disponible à la construction. C'est un espace vivant qu'il faut préserver. On veut préserver les terres agricoles et les terres naturelles sensibles." Vive Garrigue demande la création d'une commission où les associations seraient impliquées dans la prise de décision avec Lidl et les élus, et si dit prête à étudier d'autre lieux d'implantation.

L'association a proposé des visites dans la zone où Lidl envisage de s'implanter. © Radio France - Sixtine Lys

"Il faut réduire ce projet, le mettre sur une zone déjà industrialisée, proche de l'autoroute. Il faut que les industriels et les politiques nous proposent des solutions qui sont respectueuses de l'environnement", poursuit le président de l'association. Une piste que le maire de Lunel, Pierre Soujol, n'exclue pas : "On doit se remettre autour de la table avec Lidl et la préfecture, et voir si on ne peut pas proposer un autre secteur encore plus adapté. Les études sont lancées néanmoins, et les services de l'État vont devoir approuver ou pas l'implantation d'une telle structure, en fonction des données hydrologiques et environnementales."

Selon le maire de Lunel et président de la communauté de commune du Pays de Lunel, ce nouveau site pourrait créer une cinquantaine de nouveaux emplois, en plus des 200 postes déjà existant dans le site actuel. Pierre Soujol se montre tout de même très prudent. "Évidemment, même si on a une sensibilité environnementale, on a un problème d'emploi et un besoin de développement économique sur notre pays. Nous avons un taux de chômage au-dessus de la moyenne, donc l'idée c'est quand même de créer de l'activité. Maintenant, il y a d'autres pistes de réflexion qui peuvent être imaginées pour le lieu. Donc aujourd'hui, rien n'est encore vraiment décidé."