Présidentielle : une banderole à l'effigie de Marine Le Pen accrochée au-dessus de l'A10 à Carbon-Blanc

"Une femme à l'Élysée !", les militants du Rassemblement National ont profité de ce week-end de trois jours pour accrocher une banderole avec le visage de Marine Le Pen sur le pont d'autoroute de Carbon-Blanc, au-dessus de l'A10. L'objectif est de profiter de l'affluence sur la route pour toucher les électeurs.

Ce lundi, une dizaine de militants se sont donc rassemblés sur le pont avec des drapeaux pour manifester leur soutien à la candidate. La déléguée départementale de la Gironde, Edwige Diaz, et porte-parole de Marine Le Pen, assure que l'accueil a été positif et parle de "coups de klaxon et de pouces en l'air".

Les résultats du premier tour en Gironde