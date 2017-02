Une campagne au plus près des électeurs, le projet des soutiens de Benoit Hamon dans la Loire

La campagne présidentielle s'accélère. Le moment pour l'équipe ligérienne de Benoit Hamon de présenter sa campagne dans le département. Où le candidat du Parti Socialiste compte se rendre bientôt, à l'occasion de la Biennale Internationale Design de Saint-Etienne.

Faire une campagne porche des électeurs, c'est l'objectif des cadres et des militants du Parti Socialiste dans la Loire. Jeudi, ils ont présenté l'organigramme et les différents événements prévus pour mener la campagne de Benoit Hamon dans la Loire. Et l'objectif est clairement de se rapprocher au plus près des citoyens, comme le rappelle Régis Juanico, député PS de la Loire, et trésorier de la campagne nationale de Benoit Hamon : "Il reste deux mois avant le premier tour. C'est une campagne très dense. Il faut une méthode de terrain pour convaincre les citoyens, surtout les abstentionnistes. Le meilleur moyen, c'est le porte-à-porte."

Le meilleur moyen de convaincre les abstentionnistes, c'est le porte-à-porte.

Autres événements prévus : des cafés Hamon, réunions qui permettront d'expliquer à ceux qui le souhaitent les différents points du programme du candidat, comme le Revenu Universel. Le premier est prévu ce mardi, au Restaurant Chez Sam, à partir de 18h. Des réunions informelles, en petits comités, seront également organisées dans les communes plus petites du département, autour des thématiques de la campagne.

"C'est une force que l'on soit nombreux à relayer ces thèmes de campagne, estime Isabelle Dumestre, porte-parole de la campagne dans la Loire. On nous avait promis une campagne centrée sur la sécurité et l'identité, mais on voit la place que prennent les questions d'écologie et de social."

Le premier temps-fort de cette campagne sera la venue du candidat Benoît Hamon à Saint-Etienne, à l'occasion de la Biennale Internationale Design.