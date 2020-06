Une campagne municipale masquée à Nancy

Ce dimanche 15 juin, Laurent Hénart et Mathieu Klein sont allés à la rencontre des électeurs dans les rues de Nancy. Covid-19 oblige, les candidats portaient un masque et ne serraient aucune main.

Une drôle de campagne municipale cette année. En période de crise sanitaire, les candidats ne peuvent ni serrer des mains, ni faire des accolades, ni encore parler trop près aux électeurs.

Le conseil scientifique a donné son feu vert à la campagne électorale tout en alertant sur les risques de contamination en pleine crise sanitaire.

Les candidats sur le pont

Mathieu Klein, le candidat Divers gauches soutenue par le Parti socialiste et le PCF, est venu à la rencontre des Nancéiens ce dimanche 14 juin. Pour lui, le plus important est avant tout de continuer la vie démocratique : "La démocratie doit s'adapter à un contexte de crise. Il faut montrer que ce choix de mettre la liberté et la solidarité au-dessus de tout est un choix qui permet de continuer à avancer."

Laurent Hénart, le candidat du Parti radical et maire sortant, était lui aussi dans les rues de Nancy ce dimanche. Le candidat soutenu par LR, LREM, le Modem et l'UDI a décidé d'en prendre son parti : "L'essentiel, c'est quand même le dialogue avec les gens. Or, les gens ont envie de parler. C'est une autre forme de campagne en fait, elle est plus apaisée, plus individualiste, plus intime."