Une campagne pédagogique pour les candidats aux élections départementales dans le canton de Bailleul

Avec deux scrutins en même temps les 20 et 27 juin, les candidats aux élections départementales doivent redoubler de pédagogie pour faire campagne, au lieu de développer leur programme et se faire connaître. Exemple dans le canton de Bailleul, dans le Nord.

Dernière ligne droite avant le premier tour des élections régionales et départementales le 20 juin, mais tout n'est pas toujours clair dans la tête des électeurs. "Les gens n'ont toujours pas compris qu'il faut voter deux fois. On a beau distribuer deux tracts, certains se posent la question même de mettre tout ça dans une même enveloppe" s'inquiète Didier Lejeune, l'un des deux candidats du Rassemblement National dans le canton de Bailleul.

Clarifier au lieu d'exposer son programme

Dans ce territoire, trois binômes sont présents, mais tous partagent le même constat. En rencontrant les électeurs sur les marchés, ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent pour Marie Sandra, candidate d'Union pour le Nord. "Ce qui ressort [de ces rencontres] c'est "on ne sait pas finalement ce que fait le département". Il faut donc clarifier. 'Ils ont moins de questions sur le programme, mais au moins c'est déjà plus clair et ils se disent "ha oui d'accord vous pouvez vous occuper des EHPAD, des collèges, des routes, ok on sait sur quoi vous travaillez."

Pas facile dans ces conditions de développer ses propositions pour le département. Emilie Ducourant voit une simplicité dans son canton : elle est en binôme avec Alain Dubois, une alliance avec le Parti Socialiste, Europe Ecologie les Verts et Génération.s . Une alliance qui se retrouve aux régionales dans la liste d'union de la gauche menée par Karima Delli. "On défend au final le même projet politique, que ce soit au département ou à la région, avec les compétences de chacun." Avec un regret tout de même de son binôme : l'impossibilité de débattre avec ses adversaire pour que chacun puisse défendre son programme.

Deux bulletins dans deux urnes

Aux départementales, on vote pour un binôme qui siégera au conseil départemental, alors qu'aux régionales, on vote pour une liste. Dimanche 20 juin, il faudra donc glisser deux bulletins distincts dans deux urnes différentes, un pour chaque scrutin.