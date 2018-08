Grand Est, France

Le Grand Est symbolisé par un boulet de prisonnier, et ce message : "peuple de Moselle et d'Alsace, prends ton destin en main !" Voila la campagne d'affichage lancée le 23 août par le Parti des Mosellans, sur 26 panneaux publicitaires de Metz et de ses environs.

Des affiches similaires à celles diffusées par les régionalistes alsaciens d'Unser Land, et qui avaient créé la polémique dans le contexte lié à l'avenir de l'Alsace au sein de la grande région.

à lire Le gouvernement envisage une fusion des deux départements alsaciens

Une nouvelle région Alsace-Moselle ?

Unser Land, farouche adversaire du Grand Est, défend une collectivité à "statut particulier", en dehors de l'actuelle région, pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin réunis. Et le Parti des Mosellans va plus loin et milite pour former une région Alsace-Moselle.

Un avenir commun entre l'Alsace et la Moselle"

L'initiative est soutenue par le président d'Unser Land. "Il y a de vraies raisons pour réfléchir à un avenir commun entre l'Alsace et la Moselle" affirme Jean-Georges Trouillet qui cite l'histoire commune des deux territoires, des raisons linguistiques, leur caractère transfrontalier, et bien entendu le droit local. Mais l'Alsacien se veut prudent et ajoute que "ce sont aux mosellans d'ouvrir de le débat chez eux et de décider de leur destin."

Jean-Georges Trouillet, président d'Unser Land Copier

La réponse de la Meurthe-et-Moselle

Mais une séparation de la Moselle des autres départements du Grand Est ne suscite pas vraiment d'enthousiasme du côté des élus lorrains. Le président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle Mathieu Klein a même formulé une contre-proposition plutôt osée, en réponse au rapport Marx : un rapprochement de la Moselle avec son département. Son homologue Patrick Weiten a rapidement fait savoir qu'il n'en était pas question.