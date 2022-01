Une caravane en Haute-Vienne pour soutenir le candidat communiste Fabien Roussel à la présidentielle

Les militants communistes de la Haute-Vienne se mobilisent pour défendre la candidature de Fabien Roussel à la présidentielle. Les affiches sont arrivées dans les fédérations départementales en ce début de semaine et la campagne d'affichage vient de débuter mais pour être encore plus visible, une caravane a été totalement customisée à l'effigie de Fabien Roussel par la fédération du PC en Haute-Vienne.

Elle va sillonner le département, se rendre sur les marchés, devant les entreprises ou dans les quartiers populaires avec un objectif : débattre avec les citoyens et présenter les 180 propositions du programme de Fabien Roussel. "Ce sera plus efficace que la distribution de tracts , on sent que Fabien Roussel suscite une vague de sympathie , l'enjeu c'est de transformer cette sympathie en engagement" explique Francis Dauliac, le secrétaire de la fédération du PC en Haute-Vienne.

Après la caravane des jours heureux, le comité des jours heureux

Fabien Roussel a choisi comme slogan pour mener sa campagne "le défi des jours heureux" et c'est ainsi que s'appellent les comités de soutien dans chaque département. En Haute-Vienne le comité départemental des jours heureux tiendra une première réunion à Limoges le 3 février. "C'est plus qu'un comité de soutien, c'est un lieu de dialogue où l'on veut débattre avec les citoyens pour peaufiner notre programme" précise encore Francis Dauliac. "Et derrière les jours heureux, il y a l'humain que nous voulons mettre au cœur du programme". En Haute-Vienne, le comité des jours heureux réunit une centaine de signataires.

Fabien Roussel, un candidat de gauche parmi d'autres ?

Pour cette élection présidentielle, la fédération du Parti communiste de la Haute-Vienne reconnait que "la gauche est émiettée" mais elle rappelle que lors des deux dernières élections présidentielles, en 2012 et 2017, les communistes s'étaient rangés derrière Jean-Luc Mélenchon. "Nous avons des différences notamment sur l'énergie et nous sommes pour un travail universel et non pas pour un revenu universel, ce sont deux exemples que nous allons développer durant cette campagne" explique encore Francis Dauliac. Les communistes ont donc cette fois-ci leur propre candidat et ils comptent bien le défendre jusqu'au mois d'avril.