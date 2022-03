Une centaine d'élus du Var soutiennent Emmanuel Macron

Ils font le choix "la stabilité" pour la France. Plus de 100 élus locaux du Var apportent ce mercredi leur soutien à Emmanuel Macron, probable futur candidat à sa succession à la présidence de la République. Dans cette tribune, les 102 signataires* expliquent "faire ce choix en toute liberté, au-delà des postures partisanes."

Parmi eux, Hubert Falco - qui a quitté Les Républicains et s'est rapproché d'Emmanuel Macron, après les dernières élections régionales. Mais aussi, les maires LR de Brignoles et du Pradet, Didier Brémond et Hervé Stassinos mais aussi Richard Strambio, maire divers centre de Draguignan.

Les élus varois disent faire le "choix d'une vision d’avenir et d'un projet. C'est le choix de la stabilité pour notre pays. C’est le choix d’un homme qui a su rassembler au-delà des clivages et avec lequel nous partageons _les valeurs et l’engagement_. Le choix d’un homme qui sait défendre les intérêts de la France et la représenter avec force au sein de l’Europe et dans le monde... Nous souhaitons lui donner les moyens de continuer à diriger notre pays."

Pour ces maires, conseillers régionaux, départementaux, adjoints et conseillers municipaux, Emmanuel Macron "a su _tenir la barre avec responsabilité_, détermination et sang-froid." pendant un "quinquennat jonché de crises majeures". Face à la guerre en Europe, "le Chef de l’État, Chef de nos Armées, est largement à la hauteur de la situation."

Emmanuel Macron a jusqu'au vendredi 4 mars, 18H00, pour annoncer sa candidature à sa propre succession.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

* Signataires : Hubert FALCO, Maire de Toulon / Suzanne ARNAUD, Maire de Riboux / François ARIZZI, maire de Bormes les Mimosas / Richard STRAMBIO, maire de Draguignan / Didier BREMOND, maire de Brignoles / Alain DECANIS, maire de Saint-Maximin la Sainte Baume / Hervé STASSINOS, maire du Pradet / Jean-Paul JOSEPH, maire de Bandol / Patrick MARTINELLI, maire de Pierrefeu / Sébastien BOURLIN, maire de Pourrières / Jean-Luc LONGOUR, maire du Cannet des Maures / Ange MUSSO, maire du Revest les Eaux / Cédric DUBOIS, maire de Salernes / François CAVALLIER, maire de Callian / Marjorie VIORT, maire du Thoronet / Nicolas GERARDIN, maire de Solliès-Ville / Yannick SIMON, maire de Cabasse, Christine AMRANE, maire de Collobrières / Jacques PAUL, maire de La Celle / Rolland BALBIS, maire de Villecroze / Guy PARTAGE, maire de Varages / Laurent GUEIT, maire de Mazaugues / Michel MONDANI, maire des Mayons, Philippe MURAT-DAVID, maire de Vérignon / Virginie PIN, vice-présidente de la Région Sud / Philippe DELAUNAY, Conseiller Régional / Mohamed MAHALI, Conseiller Régional/ Yannick CHENEVARD, vice-président du Département du Var / Manon FORTIAS, vice-présidente du Département du Var / Christine NICCOLETTI, vice-présidente du Département du Var / Guillaume DECARD, conseiller départemental du Var / Josée MASSI, conseillère départementale du Var / Valérie MONDONE, conseillère départementale du Var / Christophe MORENO, conseiller départemental du Var et 68 adjoints au maire et conseillers municipaux du Var.