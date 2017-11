Une centaine d'élus indriens à Paris pour le Congrès National des maires de France

Michel Blondeau, le Président de l'Association des maires de l'Indre doit se rendre à l'Elysée mercredi soir avec des dizaines d'autres élus à l'invitation du Président de la République.

L'Indre ne manquera pas d'être représentée lors du centième Congrès National des Maires de France qui se tient cette semaine à Paris. Deux autocars affrétés par l'association des maires de l'Indre doivent partir à 5h ce mercredi matin de Belle-Isle à Châteauroux, direction Paris. Les maires ou leur adjoints feront l'aller-retour dans la journée, ils doivent rentrer en Berry ce mercredi soir.

Des dizaines d'élus à l'Elysée

"Cette invitation a eu lieu dans la précipitation"

Michel Blondeau, le Président de l'Association des maires de l'Indre aura lui l'honneur d'aller à l'Elysée, à l'invitation du Président de la République avec des dizaines d'autres élus de toute la France. Le Président Emmanuel Macron reçoit en effet ce mercredi soir une délégation d'élus locaux, la veille de la clôture du Congrès prévue jeudi au cours de laquelle le Président doit prononcer un discours très attendu.

"C'est toujours un honneur d'aller à l'Elysée rencontrer le Président, mais vous savez si on est mille maires dans les salons de l'Elysée je doute que ce soit vraiment une rencontre de proximité où l'on pourra s'exprimer (...) ce sera je pense de sa part une invitation de courtoisie, d'essayer aussi peut-être de calmer l'ardeur des maires concernant un certain nombre de mesures de réduction de crédits", explique Michel Blondeau.

Au total, cinq ou six maires de l'Indre devraient participer à cette réception à l'Elysée dont François Daugeron (maire de Sainte-Sévère) et Vanik Berbérian (maire de Gargilesse et Président de l'Association des maires ruraux).