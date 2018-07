Toulouse, France

"Qu'ils viennent me chercher" lançait Emmanuel Macron il y a quelques jours. Ils ont voulu le prendre au mot. Une centaine de personnes ont répondu à l'appel "Allons chercher Macron" lancé par l'Union des étudiant.e.s de Toulouse, et rejoint par plusieurs associations dont la France Insoumise, Génération.s, le Parti de gauche, le NPA, le Droit au Logement ou Sud Santé Sociaux.

En pleine affaire Benalla, les manifestants demandent des comptes au gouvernement. Ils sont de gauche principalement, pas forcément encartés, mais exaspérés par l'attitude du président :

"Ce sont des éléments qui peuvent faire basculer des gens d'un côté ou de l'autre, analyse Claire, de la France Insoumise. Ils ont ont des doutes, ils écoutent, et à un moment donné, la balance pèse contre ce gouvernement".

Dans le rassemblement "Allons chercher Macron" à Toulouse. © Radio France - Adèle Bossard

Mais en observant la centaine de manifestants, certains regrettent de ne pas être plus nombreux. Ils craignent notamment que la mobilisation s'essouffle. "Je pense que ça va être compliqué, surtout en période d'été, s'inquiète Marie. Déjà, sur certains droits acquis qu'on est en train de nous enlever, il n'y a personne". "On sent que l'affaire va tomber, la mobilisation aussi... je suis un peu négatif, renchérit Claude. Mais on y croit nous encore, on va le chercher !"

L'Union des étudiant.e.s de Toulouse, qui a lancé ce rassemblement, mise de son côté déjà sur des actions davantage suivies à la rentrée, après l'été.