Saint-Seurin-de-Prats, France

Il devait venir accompagné mais c'est finalement seul que François Hollande est arrivé ce samedi soir à Saint-Seurin-de-Prats pour un diner conférence. Il était convié par le scientifique Jean Audouze et l'association Terre de Montaigne. Plus d'une centaine de personnes était présente, et certains n'ont pas pu rentrer pour assister au discours de l'ancien chef de l'Etat.

Des spectateurs qui souhaitent son retour

Dans la salle, on attend beaucoup du discours de François Hollande. Certains envisagent même un retour. Osiris a filmé toute son intervention et voulait remercier le chef de l'Etat "grâce à lui et à ses réformes, j'ai pu étudier dans de bonnes conditions, obtenir une bourse. Je lui dois beaucoup." A côté sa mère espère un retour en politique de l'ancien président. François Hollande ne se prononcera pas sur la question.

Une conférence pour expliquer son livre

La conférence de l'ancien président de la République a surtout consisté en un résumé de son livre "Les leçons du pouvoir". "On m'a dit que je l'avais écrit pour mon successeur. Il devrait le lire, il apprendrait beaucoup" a ironisé François Hollande qui a cherché surtout à expliquer son quinquennat, sa gestion des attentats, sa vision de l'Europe et du monde. "Ce livre n'est pas une démarche uniquement politique ou médiatique. Je n'en suis pas au stade des mémoires. C'est un devoir à moi-même" a expliqué François Hollande.