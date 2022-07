Une centaine de personnalités dénoncent dans une tribune les "propos homophobes" de Caroline Cayeux

129 personnalités de tous horizons, y compris de la majorité présidentielle, dénoncent les "propos homophobes" de la ministre Caroline Cayeux dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche. Parmi les signataires, l'ancien ministre de la culture Jack Lang, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, des députés de la majorité, des maires, mais aussi le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, l'entrepreneur Mathieu Gallet, ex-PDG de Radio France.

J'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là

Dans ce texte intitulé "A tous ces gens-là", les signataires dénoncent les propos de la ministre des Collectivités territoriales, interrogée sur d'anciennes déclarations datant de 2013 sur le mariage pour tous et l'adoption pour les couples de même sexe, qualifiés de "réforme de caprice" et de "dessein qui va contre la nature". La ministre avait affirmé récemment maintenir ses propos tout en ajoutant : "J'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là", avant de faire acte de contrition dans une dernière interview cette semaine. Mais sans doute trop tard.

Il s’agit de défendre non pas telle ou telle communauté, mais bien le respect du principe d’égalité et de légalité

« Elle a choisi délibérément de maintenir des propos homophobes : c’est certainement répréhensible. Et seul un juge devrait en décider » expliquent les signataires. « Il s’agit de défendre non pas telle ou telle communauté, mais bien le respect du principe d’égalité et de légalité » poursuivent-t-ils.

Sa présence au gouvernement de plus en plus fragilisée

Politiquement, même si aucun membre du Gouvernement Borne n’a signé cette tribune du JDD, de nombreux proches de ministres en exercice ont signé cette tribune, tout comme 6 parlementaires de la majorité et même des proches du Président de la République. Après la polémique qui a suivi les propos de la ministre, le message est clair et fragilise un peu plus le maintien de Caroline Cayeux au sein du Gouvernement. "Cela me paraît évident" qu'elle doit démissionner, insiste même Jack Lang, l'un des signataires de la tribune.