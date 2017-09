Une centaine de personnalités alsaciennes plaide en faveur d'une nouvelle région Alsace

Une centaine de personnalités alsaciennes a signé l'appel de quatre associations et clubs de réflexion pour la création d'une nouvelle région Alsace. Cette collectivité serait pourvue de compétences départementales et régionales.

Deux ans après sa disparition, il faut créer une "nouvelle région Alsace". C'est l'appel lancé ce mardi par quatre associations et clubs de réflexions. Il a été signé par une centaine de personnalités alsaciennes issues du monde de la culture, du sport, de l'économie... Parmi les signataires, on retrouve Rodolphe Burger, Arsène Wenger, ou encore Eric Senet.

Par cet appel, ils demandent aux responsables politiques de s'engager pour la création d'une collectivité unique avec des compétences départementales et régionales tel que l'enseignement et la coopération transfrontalière. Cet appel intervient alors que les parlementaires alsaciens se réuniront le mardi 3 octobre à Paris pour plancher sur l'avenir institutionnel de l'Alsace et notamment la question de la fusion des départements.

La liste des 100 signataires

