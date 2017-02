Une chef d'entreprise de Bellac tient tête à Marine le Pen sur France 2

C'était jeudi soir dans l'émission politique de France 2 avec Marine Le Pen. Nathalie Gal qui dirige la Tannerie Gal à Bellac en Haute-Vienne est venue dire à la patronne du Front national que la sortie de la zone Euro serait un vrai danger pour les entreprises, et elle ne s'est pas démontée.

Nathalie Gal, avait été sollicitée par France 2 car la Tannerie qu'elle dirige à Bellac vient d'entrer dans le site des entreprises du Patrimoine vivant . Et c'est sur la question de la sortie de la zone Euro qu'elle devait intervenir. Une intervention qu'elle n'oubliera pas : "J'ai questionné Marine Le Pen sur les dangers d'une sortie de la zone euro pour des entreprises comme la mienne qui importent de la matière première d'Europe, et elle me répond sur la finance internationale, c'est complètement à côté de ma question"

" Ces gens là sont totalement endoctrinés, ils ne pensent que préférence nationale", Nathalie Gal

"Je n'ai pas l'habitude de passer autant de temps avec des gens qui ont de telles idées , ce ne sont pas du tout les miennes" explique encore Nathalie Gal qui se dit surtout impressionnée (et pas dans le meilleur sens du terme) par l'entourage de Marine Le Pen. "J'ai eu face à moi un vrai endoctrinement, des gens qui ne parlent que de franc, de préférence nationale,et pour une arrière-petite fille d'immigrés italiens comme moi, ça fait bizarre".

Nathalie Gal refuse de convier la dirigeante du FN dans son entreprise

"Je pense que la France doit rayonner et ne pas s'enfermer" c'est la vision que défend Nathalie Gal qui se montre encore plus déterminée après cette émission. Une participation télévisée qu'elle ne regrette pas car elle a reçu dans les heures qui ont suivi beaucoup de messages de soutien. " Dans mon hôtel à Paris, ce vendredi matin une jeune fille m'a dit que je lui avais redonné espoir" confie la gérante de la Tannerie Gal . Une Tannerie que Marine Le Pen a suggéré, sur le plateau de France 2 d'aller visiter mais pour Nathalie Gal "il n'en est pas question, je l'ai fait savoir aussitôt à son directeur de campagne, le Front national ne viendra pas faire campagne dans mon entreprise".