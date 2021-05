Une cinquantaine de dossiers à l'ordre du jour des conseillers départementaux de Côte-d'Or

La semaine débute sur les chapeaux de roues pour les conseillers départementaux de Côte-d'Or. Ils se réunissent en session ce lundi 31 mai à partir de 9h à l'hôtel du département à Dijon. La session est inaccessible au public à cause de la crise sanitaire mais elle est à suivre en direct sur interne

Les élus de la Côte-d'Or se réunissent en session ce lundi 31 mai à l'hôtel du département à Dijon. La session débute à 9h. Le conseil départemental doit, entre autre, faire le point sur la gestion de la crise sanitaire en Côte-d'Or, sur les aides à l'acquisition de vélos électriques ou encore sur la dette du département et les perspectives pour 2021. On y parlera aussi des aides du département à l'agriculture après l'épisode de gel qui a compromis les récoltes dans les vignes et les vergers. Il y a en tout une cinquantaine de dossiers à l'ordre du jour.

Vous pouvez suivre la session en direct en cliquant ici.