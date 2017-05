Une cinquantaine de personnes manifestent contre Emmanuel Macron à Rouen

Une cinquantaine de personnes ont manifesté ce lundi 8 mai à Rouen pour contester la politique voulue par le nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Les manifestants, réunis à l'appel du syndicat Sud, ont défilé dans le centre-ville.

Au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, ce lundi 8 mai, une cinquantaine de personnes ont manifesté à Rouen à l'appel du syndicat Sud pour dénoncer le programme du nouveau président de la République. Les manifestants se sont rassemblés devant l'hôtel de Ville avant de défiler dans les rues. Tous contestent l'élection du candidat d'En Marche.

Macron n'est pas notre président

"Ce Macron il semble en marche pour le capital. Alors nous, on a décidé d'être en marche pour nos droits, pour nos libertés et les acquis du monde ouvrier que ces gens là sont prêts à écraser", explique dans son mégaphone Marie-Hélène Duverger, co-secrétaire académique du syndicat SUD-Education. Un avis que partage cette autre manifestante : "La politique du type de la loi Travail et de la loi Macron, on en voulait pas avant et on en veut toujours pas maintenant. C'est pas parce qu'on a peur de Le Pen et qu'on en veut pas qu'on va se taire et pas continuer à dire qu'on veut une autre société."

Une cinquantaine de personnes manifestent à #Rouen contre Emmanuel Macron. pic.twitter.com/oCvl3dlmlE — Bleu HNormandie (@fbleuhnormandie) May 8, 2017

Un militant de la gauche révolutionnaire conteste lui la légitimité du nouveau président de la République : "Macron n'est pas notre président ! C'est un peu comme aux Etats-Unis où il y a eu ces mouvements juste après l'élection de Donald Trump. On n'est pas du tout représentés par ces gens là, ces Trump, Macron, Le Pen ou Fillon." Cette autre manifestante est aussi déçue du résultat de l'élection présidentielle : "Je ne suis pas du tout satisfaite du résultat des élections. Je pense que Macron est un sous-marin de la finance. Il a beau dire qu'il est sorti de Rothschild mais il est complice de ça. Il faut que les travailleurs se mobilisent, il faut un autre gouvernement que ça."