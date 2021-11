EN IMAGES : Des collégiens plantent 5 000 arbres à Perpignan

Planter une forêt en plein cœur de Perpignan, c'est le projet un peu fou que s'est lancé le collège Ribéral, à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales).

Les collégiens ont commencé les plantations ce lundi 15 novembre 2021, au cœur du quartier du Vernet. Ils ont pour objectif de planter 5 000 arbres, d'ici à la fin de la semaine.

Les collégiens vont se relayer par classe durant toute la semaine pour planter les 5 000 arbres. © Radio France - Alia Doukali

Une trentaine d'essences différentes sont plantés par les collégiens. © Radio France - Alia Doukali

Un projet initié par Nathalie Le Lac, professeure d'Arts Plastiques au collège Ribéral. "L'idée m'est venu pendant les incendies en Amazonie. J'ai été très sensibilisé par cet événement et j'ai eu envie de sensibiliser mes élèves aussi, pour leur avenir", explique Nathalie Le Lac.

La plantation de ces 5 000 arbres se base sur la méthode Miyawaki, inspiré d'un botaniste japonais. "La technique, c'est de planter trois arbres au mètre carré", explique la professeur d'Arts Plastiques. "Il y a 32 essences, on mélange les petits et les grands arbres, ce qui fait que chacun va aider l'autre à grandir. À terme, certain arbres vont s'éteindre naturellement au bout de 15, 20 ou 30 ans et les autres vont pouvoir vivre encore plus, pendant 400 ou 500 ans", détaille Nathalie Le Lac.

La professeure d'Arts Plastique, Nathalie du Lac montre l'exemple à ses élèves. © Radio France - Alia Doukali

L'objectif de ce projet est d'apporter plus de biodiversités en ville. D'ici un an, des champignons et des insectes devraient s'installer dans cette forêt urbaine. "Ce sera une forêt très dense, elle est faite pour l'oxygène et surtout pour la biodiversité", précise la professeur de collège.

Pour la plupart des collégiens, c'est une première expérience en arboriculture. © Radio France - Alia Doukali

Le terrain a été mis à disposition par la ville de Perpignan, dans la diagonale du Vernet. "Ce qui m'a plu avec ce terrain, c'est qu'il se trouve en plein cœur de la ville, c'est une forêt urbaine, ça permet de se réhabituer à redécouvrir la nature", sourit Nathalie Le Lac.

Cette forêt urbaine sera la première de ce type dans le département des Pyrénées-Orientales.

La plantation des arbres se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. Pour y participer, il est possible de s'inscrire en choisissant un créneau horaire sur le site Boomforest.