Edouard Philippe a reçu à Matignon une délégation d'élus alsaciens. Il a annoncé les grandes lignes de la future collectivité Alsace : elle sera européenne et verra le jour au 1er janvier 2021. Elle aura ses propres compétences qu'il faudra préciser dans une loi d'ici là.

Paris, France

Le sort de l'Alsace est scellé. Lundi soir, les élus alsaciens et le gouvernement ont signé la déclaration commune de création de la collectivité européenne d'Alsace, un texte de 10 pages qui trace les grandes lignes de la future collectivité Alsace. "Nous avons essayé de faire du cousu main", a expliqué Edouard Philippe, le premier ministre au début de sa conférence de presse.

Signature de la déclaration commune pour la création de la collectivité européenne d'Alsace. Une collectivité à compétences particulières sera créée en #Alsace au 1er janvier 2021. pic.twitter.com/oyw3SPdtoK — Frédéric Bierry (@F_Bierry) October 29, 2018

Pendant plus de deux heures, le Premier ministre a échangé avec le président de la région Grand Est, Jean Rottner, les présidents des deux départements alsaciens, Brigitte Klinkert (Haut-Rhin) et Frédéric Bierry (Bas-Rhin). Trois ministres étaient présents : Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires, qui s'est chargée de la concertation avec les élus alsaciens, mais aussi les ministres de l'Education Jean-Michel Blanquer et des Transports Elisabeth Borne. Ce n'était pas prévu mais Emmanuel Macron s'est invité à la réunion.

Un tournant politique pour l'Alsace

Comme annoncé, Bas-Rhin et Haut-Rhin vont fusionner pour créer une entité unique : ce sera une collectivité européenne d'Alsace a précisé le premier ministre Edouard Philippe aux élus locaux. Un "moment historique" salue Vincent Thiébaut, député LREM du Bas-Rhin.

Quelles compétences pour la future collectivité ?

Dans sa conférence de presse après la réunion, Edouard Philippe a fixé "quatre grandes têtes de chapitres" autour desquels sera organisée la future collectivité :

Une dimension transfrontalière pour une "coopération plus efficace et plus propice". L’idée est de "prendre en compte la spécificité à la fois géographique et historique de l'Alsace".

pour une "coopération plus efficace et plus propice". L’idée est de "prendre en compte la spécificité à la fois géographique et historique de l'Alsace". Le renforcement du bilinguisme avec la mise en avant de l'alsacien.

avec la mise en avant de l'alsacien. Dans le cadre de la loi NOTRe, la collectivité pourra participer au développement économique local et, par exemple, coordonner la politique du tourisme sur son territoire.

et, par exemple, coordonner la sur son territoire. Dans le cadre de la mobilité, le gouvernement transférera son réseau de routes nationales et notamment l’A35.

La signature de la cette déclaration commune est un premier pas avant l'élaboration d'une loi qui doit définir les compétences précises de cette nouvelle collectivité. Selon Raphaël Schellenberger, député LR du Haut-Rhin, il s'agit d'"un pas en avant avec un processus sécurisé par une loi. Le travail continue pour les compétences et devra aboutir au 1er janvier 2021 par la création de la collectivité".

L'Alsace sera un laboratoire pour les autres territoires

Le chef du gouvernement a mis en avant le principe de différenciation : "Il sera possible pour l’Alsace, et tous les autres territoires, de pousser cette différenciation". En clair, l'Alsace sera un laboratoire. "Cette différenciation se traduira par la création de la collectivité européenne d’Alsace par le conseil d'Etat", a ajouté Edouard Philippe.

La question du siège de cette future collectivité n'a pas été tranchée. Le maire de Colmar avait indiqué lors de la phase de concertation son envie de faire de sa ville le chef-lieu de l'Alsace.

Depuis la création de la région Grand Est en janvier 2016, et donc la suppression de la région Alsace, des élus locaux réclament la reconnaissance administrative de l'Alsace, avec une entité propre. Edouard Philippe vient donc de tracer les contours de cette future collectivité.

