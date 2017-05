Bretagne : une conseillère régionale FN exclue de son parti pour des propos racistes et homophobes

Suite à des propos racistes et homophobes sur les réseaux sociaux et dans une interview au site BuzzFeed.com, la conseillère régionale Catherine Blein devrait être exclue du Front national et perd déjà ce vendredi son investiture aux législatives dans les Côtes-d'Armor.

Catherine Blein, conseillère régionale Front national de Bretagne devrait être suspendue de son parti après avoir tenu des propos homophobes et islamophobes sur les réseaux sociaux et dans une interview au site BuzzFeed.com. Dès jeudi soir, le site internet publiait un article avec des tweets datant parfois de plusieurs années de l'élue frontiste. Dans ces messages, Catherine Blein s'en prend tour à tour aux musulmans, aux juifs et aux homosexuels.

Capture d'écran du tweet de Catherine Blein suite à l'hommage rendu au policier mort sur les Champs Elysées

Capture d'écran d'un tweet de Catherine Blein

Sur sa page Facebook, Catherine Blein maintient ses propos :

La responsable du FN dans les Côtes-d'Armor, Odile de Mellon, confirme qu'après ces révélations, Catherine Blein n'est plus candidate pour les législatives dans la 4ème circonscription et qu'une procédure d'exclusion du parti est en cours. La suspension de Catherine Blein, conseillère régionale du Front national pour la Bretagne, a été confirmée par Nicolas Bay, directeur de campagne des législatives au FN.

De son côté, Corentin Poilbout, élu de l'agglomération de Saint-Brieuc et directeur de cabinet de la ville de Dinan, a annoncé sur Twitter qu'il portait plainte contre Catherine Blein pour incitation à la haine raciale.

Je dénonce avec la plus grande fermeté ces propos indignes qui ne font pas honneur à la Bretagne qui a toujours été une terre d'accueil ! https://t.co/KN3XIo4XkX — Corentin POILBOUT 🚀 (@CPoilbout) May 5, 2017

J'ai porté plainte pr incitation à la haine raciale. Ns ne pouvons pas ns accommoder d'une haine qui deviendrait ordinaire. @OuestFrance22 https://t.co/KN3XIo4XkX — Corentin POILBOUT 🚀 (@CPoilbout) May 5, 2017

Catherine Blein a été élue au conseil régional de Bretagne sur la liste FN en 2014. Elle devait représenter le parti de Marine Le Pen aux législatives de juin prochain dans la circonscription de Guingamp dans les Côtes-d'Armor.