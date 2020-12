"Vous m'avez réconcilié avec la carpe" : quand Giscard d'Estaing déjeunait à "La Cognette" à Issoudun

Valéry Giscard d'Estaing était venu à Issoudun en juillet 2004 pour déjeuner au restaurant "La Cognette". Le chef Alain Nonnet rend hommage à l'ancien chef d'État, mort mercredi 2 décembre à l'âge de 94 ans. "Le samedi matin, mon épouse prend le téléphone et on lui dit "Je voudrais deux couverts pour Monsieur Valéry Giscard d'Estaing". Mon épouse pensait que c'était une farce. On était tous tendu à 12h30 en se demandant qui allait venir", se souvient Alain Nonnet. Et pourtant, malgré les doutes, c'est bien Valéry Giscard d'Estaing qui entre à "La Cognette". "Lui et son épouse, tous les deux en amoureux", précise Alain Nonnet.

"Vous m'avez réconcilié avec la carpe"

Il se rappelle d'un couple très respectueux. "Des clients lui ont demandé un autographe, ils se sont fait prendre en photo à côté de lui. Ils ont été d'une gentillesse invraisemblable", indique le chef du restaurant issoldunois, qui se souvient encore des plats servis au président de la République. "Ils ont mangé la crème de lentilles aux truffes. Et après, j'ai réussi à le convaincre à prendre de la carpe alors qu'il venait de me dire qu'il n'aimait pas ça. Je lui ai servi la carpe farcie à la berrichonne, avec la mie de pain, un peu de porc, un peu de viande, avec des champignons au vin blanc", souligne Alain Nonnet. "Je suis retourné le voir à la fin du repas et il m'a dit "Vous m'avez réconcilié avec la carpe"", sourit le chef.

Une lettre de remerciement envoyée quelques jours après

Valéry Giscard d'Estaing avait apprécié son passage en Berry et à "La Cognette". Il a donc envoyé une lettre de remerciements que France Bleu Berry s'est procurée auprès d'Alain Nonnet. "Nous avons été très sensibles à la qualité exceptionnelle de la cuisine pour laquelle nous remercions Monsieur Alain Nonnet et aussi pour la bienveillance et l'amabilité que vous avez manifestées tout au long de votre accueil. Cette étape a été une des plus agréables que nous ayons pu faire depuis longtemps et c'est la raison pour laquelle nous tenons à vous en exprimer toute notre reconnaissance", avait écrit le président de la République.