Une démission au conseil municipal d'Orléans

Valérie Corre ne sera plus conseillère municipale à Orléans. Elue d'opposition depuis 2020, après avoir fait campagne dès le premier tour des municipales avec l'écologiste Jean-Philippe Grand, elle indique à France Bleu Orléans avoir fait ce choix "pour des raisons personnelles".

Raisons personnelles

Celle qui fut députée socialiste de 2012 2017 évoque "un cheminement personnel" et dit avoir "d'autres envies". Valérie Corre indique aussi : "je m'étais dit dès le départ que je n'irai pas au bout du mandat car il faut laisser la place à d'autres talents au sein du groupe, il faut un renouvellement. J'ai juste pris ma décision un peu plus tôt que ce que j'imaginais".

Un maire pour qui je n'ai pas beaucoup d'estime"

"Ce n'est absolument pas une défiance vis-à-vis de Jean-Philippe Grand et du fonctionnement du groupe", précise Valérie Corre qui aura donc siégé à peine plus d'un an : "le rôle d'opposant n'est vraiment pas simple". L'ancienne députée tacle le maire (LR) Serge Grouard : "c'est un maire pour qui je n'ai pas beaucoup d'estime, il n'est pas à la hauteur des enjeux de la Ville et nous n'avons pas la même façon d'envisager la gestion d'une municipalité. Bien sûr, c'est lui que les orléanais ont élu mais il n'a obtenu que 9000 voix, il a tendance à l'oublier".

C'est Sarah Durocher (qui est par ailleurs co-présidente nationale du Planning familial) qui va la remplacer au sein du conseil municipal d'Orléans : cette dernière avait fait campagne au premier tour en 2020 sur la liste PS-PCF de Baptiste Chapuis, avant la fusion avec les écologistes au second tour. Au conseil métropolitain, Valérie Corre sera remplacée par Sarah Benayad.

Valérie Corre indique avoir envoyé son courrier de démission au maire d'Orléans vendredi.