Une démission et deux destitutions de vice-présidents au conseil d'agglo de Poitiers

Session tendue ce lundi 12 juillet au Conseil communautaire de Poitiers où Gérard Herbert, le maire de Chauvigny a démissionné, et où Jerôme Neveux, maire de Jaunay-Marigny, et Anthony Brottier, élu en charge des sports ont été destitués.

C'est un conseil communautaire extrêmement tendu qui s'est tenu ce lundi 12 juillet à Grand Poitiers. Parmi les neuf délibérations à l'ordre du jour, trois concernaient des retraits de délégations à l'encontre de trois vice-présidents : Gérard Herbert, en charge du tourisme, Jérôme Neveux à la Culture et Anthony Brottier aux sports. Lors du vote du budget de l'agglo le 9 avril dernier, le premier s'était abstenu. Les deux autres avaient voté contre. Mais pour la présidente Florence Jardin, c'est plus le manque d'implication, les attaques personnelles et le manque d'esprit constructif qui a entraîné sa décision.

Autant dire que les deux heures et demi de débats ont été houleux avant le vote. Au final, la démission de Gérard Herbert sera actée par la préfecture ultérieurement. L'assemblée communautaire, elle, a voté le retrait de leurs délégations à Jérôme Neveux à 46 voix pour, 22 contre et 15 abstentions. Et à Anthony Brottier à 46 voix pour, 20 contre et 17 abstentions. Tous deux sont respectivement remplacés par Isabelle Mopin, maire de Coulombiers, en charge désormais de la continuité et de la valorisation urbain/rural, et par Maxime Pedeboscq, élu de Poitiers qui récupère les sports. Il est déjà conseiller municipal délégué à l'activité sportive au sein de la municipalité pictave.