Invitée ce mardi de France Bleu Provence matin, Valérie Gomez-Bassac se dit favorable à l'ouverture des maisons closes et dénonce l'hypocrisie générale autour de la prostitution.

Brignoles, France

Invitée de France Bleu Provence matin, la députée de la 6e circonscription du Var s'est dite favorable au rétablissement des maisons closes prohibées en France depuis 1946 confirmant une information du journal Var matin. "Quand je vois les attaques dont je suis la cible, j'ai bien l'intention de m'occuper de ce dossier en relation avec les associations" déclare l'élue varoise.

"Une hypocrisie générale" (Valérie Gomez-Bassac, députée LREM du Var)

"Je suis sur une circonscription rurale où la prostitution est de plus en plus présente avec des jeunes femmes parfois très jeunes qui sont sur le bord des routes toute l'année, c'est-à-dire sous la neige ou une chaleur terrible" explique Valérie Gomez-Bassac qui regrette "l'hypocrisie générale" autour de la prostitution. "C'est le plus vieux métier du monde. Je ne pense pas qu'il disparaîtra demain" insiste-t-elle.

"S'attaquer aux clients n'est pas la solution" (Valérie Gomez-Bassac, députée LREM du Var)

La députée LREM explique qu'elle ne fait pas "la promotion de la prostitution ni des maisons closes". Mais alors que la loi prévoit depuis deux ans de pénaliser les clients, elle estime que "s'attaquer aux clients" n'est pas la solution. "Pour les gendarmes c'est difficile. Pénaliser le client cela ne change rien et cela n'enlève rien aux réseaux existants avec la violence qui s'exerce et la présence de drogue" estime-t-elle.

S'inspirer du modèle allemand

La députée propose le rétablissement des maisons closes "pour assurer les règles les plus élémentaires d'hygiène et de sécurité ce qui n'est pas le cas aujourd'hui". En s'inspirant du modéle allemand, elle souhaite instituer un contrôle "au niveau des déclarations pour que les femmes puissent déclarer leur activité et être suivie pour s'assurer qu'elles exercent dans de bonnes conditions".