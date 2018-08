Non, Marianne Dubois ne change pas d'étiquette. Mais la députée, Les Républicains, de la 5ème circonscription du Loiret se rendra à l'Université d'été du mouvement de Jean-Luc Mélenchon qui débute aujourd'hui à Marseille. Elle a répondu favorablement à une invitation de la France Insoumise.

La France insoumise a invité des élus communistes, écologistes, socialistes mais aussi des Républicains à intervenir à ses universités d’été à Marseille. Parmi eux, les députés LR Marianne Dubois et Olivier Marleix sont respectivement invités à s’exprimer sur « le service national universel » et sur « Alstom (le) scandale d’État ».

"Marianne Dubois ne change pas d'étiquette politique," explique-t-elle amusée. La députée LR de la 5ème circonscription du Loiret a "simplement accepté l'invitation de la France Insoumise" pour participer vendredi après-midi à une table ronde sur le service civique, sujet sur lequel elle a écrit un rapport parlementaire.

3 questions à Marianne Dubois

Pourquoi avez-vous accepté cette invitation ?

Ce sera une table ronde à laquelle sont invités 3 ou 4 intervenants et nous répondrons aux questions du public. Comme c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, il me plaît de débattre et je ne veux pas laisser le monopole de la critique aux Insoumis.

Faut-il y voir un symbole politique ?

Pas du tout, tout d'abord il faut savoir que cette invitation est intervenue fin mai, bien avant l'affaire Benalla. Donc vous voyez, il n'y a aucune connivence avec la France Insoumise sur ce sujet. Le service national universel, c'est juste un sujet qui me tient à coeur, et j'ai envie d'en parler. Point. N'allez pas y voir plus que ça. Il n'y a pas d'arrière-pensée.

Alors que la rentrée politique s'annonce chaude pour le gouvernement et le président de la République, n'y a-t-il pas de coalition anti-Macron ?

Pas de ma part. De toute façon sur ce sujet du service national universel, il n'y a pas d'envie de combattre le gouvernement. La France Insoumise m'a fait une proposition qui n'est pas intéressée. Ce n'est pas de la communication de sa part, c'est pour faire vivre le débat citoyen. En tout cas, moi, je le vis comme ça ! Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui m'a lancé l'invitation directement mais Alexis Corbière, car nous sommes dans la même commission de la défense. Voilà, c'est comme ça que cela s'est fait.