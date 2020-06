Une députée LR prépare une proposition de loi pour reconnaître le COVID comme maladie chronique

"Les heures passeront et la science aura progressé" dit un proverbe latin. Mais dans le cas du Coronavirus, le temps n'arrange rien à l'affaire. Alors que les scientifiques parlaient de quelques jours tout au plus pour les symptômes du COVID-19. La fatigue, la toux, la fièvre semble parfois tenace dans certains cas. De plus en plus de malades se disent, en consultation chez leur généraliste et sur les réseaux sociaux, très affectés après plusieurs semaines de symptômes. Un COVID à rebondissement en quelques sortes. Les patients croient la maladie terminée mais après un peu de répit elle revient en force. Laurence Trastour, députée LR des Alpes-Maritimes y a été confrontée.

"Je conserve de fortes nausées, des maux de ventre, des céphalées violentes" Laurence Trastour.

La députée évoque aussi des cycles, les symptômes reviennent par moment. Laurence Trastour a été testée positive à plusieurs reprises à quelques semaines d'intervalle. Aucune explication médicale pour l'heure.

Vers une proposition de loi pour reconnaître la maladie comme maladie chronique

La députée LR des Alpes-Maritimes annonce donc à France Bleu Azur, qu'elle proposera une loi pour reconnaître le Covid-19 comme maladie chronique. Elle sera présentée à l'Assemblée Nationale la semaine prochaine.

" Pour que l'on puisse proposer à ces patients un mi-temps thérapeutique, une reconnaissance en longue maladie des divers symptômes, et une prise en charge globale pour la rééducation par un kinésithérapeute ou sur les médicaments comme les compléments alimentaires"

Aujourd'hui très peu d’hôpitaux prennent en compte ces malades, une consultation pour les COVID long a été lancée à Paris, un début d'étude est lancée au CHU de Grenoble.