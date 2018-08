Auxerre

Une journée dans le cadre de la conférence des ambassadeurs. L'occasion pour ces diplomates de découvrir des terroirs et des savoirs faire et pour la Chablisienne de tenter de conquérir de nouveaux marchés.

visite de la coopérative © Radio France - Isabelle Rose

La Chablisienne exporte aujourd'hui 60% de sa production. Son premier marché est le Royaume Uni mais avec le Brexit, la coopérative redoute une baisse des ventes. La visite de ces ambassadeurs en poste dans des pays ou le Chablis n'est pas forcément connu est donc une opportunité se réjouit Damien Leclerc son directeur : " Cette mise en relation directe entre nos diplomates, nos produits et notre savoir faire est un moment privilégié d'échange qui nous permet de mettre en avant nos marques. C'est l'occasion aussi de trouver de nouveaux débouchés parce qu’il faut être très pragmatique."

Les diplomates ont visité la cuverie, déguster quelques uns des vins dont le fameux château Grenouilles. Et même si des accords commerciaux ne se concluent pas forcement, Sylvain Berger ambassadeur en poste en Zambie estime que le vin est une belle vitrine pour faire connaitre le savoir faire français : " On ne veut pas réduire la France aux produits de luxe, au vin, etc, parce que l'on a aussi beaucoup d'autres choses comme des fusées, des avions ou d'autres produits industriels ou agricoles comme le champagne et en même temps on s'appuie sur ces atouts qui nous permettent d'être connu à l'étranger donc le Chablis est un bon exemple. La difficulté est d'acheminer le vin dans le pays."

Pascal Ledeunff ambassadeur de France en Moldavie est lui persuadé que ce pays peut ouvrir de nouveau marché : " La Moldavie est un pays de vin. Les gens ont cette culture, cette habitude de consommation qui est encore insuffisamment exploitée par les viticulteurs français. Je vais saisir l'occasion de cette visite ici pour lancer l'idée d'importer davantage de Chablis."

Aujourd'hui les vins de Chablis sont vendus dans 84 pays dans le monde principalement en Europe et aux états unis.

© Radio France - Isabelle Rose

