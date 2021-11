Une dizaine d'élus du Calvados et de l'Orne appelle le président Macron à se représenter en 2022

612 élus de terrain signent, ce dimanche, un tribune dans le Journal du dimanche où ils appellent le chef de l'État à se représenter en 2022. Une dizaine d'élus du Calvados et de l'Orne, dont le maire de Deauville Philippe Augier, font parti des signataires. Un souhait pour plus de "stabilité".

Ils sont 612 élus locaux à faire cet appel ce dimanche matin dans le JDD (article payant), "pour plus de continuité et de stabilité", disent-ils. Une dizaine de maires du Calvados et de l'Orne, dont Philippe Augier le maire de Deauville, accompagnent les maires du Havre, Edouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron ou encore les maires d'Angers, Nice et Toulon. Ils se sont engagés à soutenir Emmanuel Macron en "s'il venait à être candidat". Pour l'instant, le chef de l'État de s'est pas officiellement déclaré même s'il multiplie les annonces et les déplacements ces dernières semaines.

"Oui, pour nous, élus locaux de l'Hexagone, de la Corse et des outre-mer, venus de tous les bords politiques et n'ayant souvent aucune étiquette, le compte y est. C'est pourquoi, alors que vient de se tenir le dernier congrès des maires de ce quinquennat, nous souhaitons affirmer notre soutien à la réélection d'Emmanuel Macron, s'il venait à être candidat. Ce soutien ne poursuit aucun intérêt partisan, il est d'intérêt général. Nous voulons tout simplement poursuivre la relation de confiance qu'en cinq ans nous avons pu tisser avec l'Etat", écrivent notamment ces centaine d'élus ce dimanche.

"Continuer d'être associés aux grands moments de la vie du pays"

Ces 612 signataires veulent continuer de travailler avec le Président de la République : "Nous voulons continuer d'être associés aux grands moments de la vie du pays comme nous l'avons été au moment du grand débat national [...], durant la pandémie en mettant en place des campagnes de test puis de vaccination, et récemment avec le plan de relance que nous contribuons à déployer".