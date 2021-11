Douze élus picards appellent Emmanuel Macron à se représenter en 2022

Plus de 600 élus locaux demandent au président de la République de se représenter à l'élection présidentielle en 2022, dans une tribune dans le Journal du Dimanche. Douze élus picards la signent, à la veille du déplacement d'Emmanuel Macron à Amiens ce lundi.

Plus de 600 élus locaux appellent Emmanuel Macron à se représenter

"Nous voulons un second quinquennat de Macron" : c'est par ces mots que plus de 600 élus appellent dans le Journal du Dimanche l'actuel président de la République à se représenter en avril 2022. Parmi les signataires de cette tribune, douze élus picards, notamment la maire de Beauvais. Les maires de Warlus, Estréboeuf, Miraumont, Passel, Maignelay-Montigny et Croissy-sur-Celle apportent aussi leur soutien à Emmanuel Macron, tout comme le conseiller départemental de la Somme Hubert de Jenlis.

"Pour nous, élus locaux de l'Hexagone, de la Corse et des outre-mer, venus de tous les bords politiques et n'ayant souvent aucune étiquette, le compte y est, expliquent les 612 signataires. C'est pourquoi, alors que vient de se tenir le dernier congrès des maires de ce quinquennat, nous souhaitons affirmer notre soutien à la réélection d'Emmanuel Macron, s'il venait à être candidat. Ce soutien ne poursuit aucun intérêt partisan, il est d'intérêt général. Nous voulons tout simplement poursuivre la relation de confiance qu'en cinq ans nous avons pu tisser avec l'Etat." Il s'agit aussi de construire les politiques à venir sur le temps long précisent les signataires de la tribune : "nous avons besoin de continuité et de stabilité" concluent-ils.