Une élue marseillaise porte plainte contre un premier adjoint pour des propos sexistes et racistes

La scène remonte au dernier conseil municipal de la mairie des 13 et 14e arrondissements de Marseille, le 28 juin. À Doudja Boukrine, une élue du Printemps Marseillais, le premier adjoint répond : "Vous me faites penser à un donut, dit Denis Rossi. Rond, sucré et creux dedans. Voilà la réalité !" La conseillère municipale venait de l'interroger sur la participation financière du département aux centres sociaux pour l'été.

Aujourd'hui, Doudja Boukrine a décidé de porter plainte. "Ce n'est pas digne d'un élu de la République de tenir de tels propos, dit-elle. On ne doit pas s'attaquer à la personne, mais à ses actes. Ce sont des propos sexistes inacceptables. Denis Rossi est un macho qui fonctionne à l'ancienne. Il devrait rendre son écharpe."

Abonné aux propos sexistes

Denis Rossi est également conseiller départemental des Bouches-du-Rhône. Il s'était déjà fait remarquer pour d'autres propos sexistes. Le mois dernier, lors d'un autre conseil municipal, il avait expliqué qu'il “faut presque violer une mémé pour être vu à la télé aujourd’hui”

Le Printemps Marseillais a attendu la mise en ligne de l'enregistrement du conseil municipal pour dénoncer ces propos. "Ce n'est pas de la politique, c'est de la violence sexiste" dénonce le mouvement majoritaire à la mairie de Marseille dans un communiqué.