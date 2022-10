Une enquête sur le stationnement "gratuit" à Tarbes

Les Tarbais et les usagers du centre-ville ont encore jusqu'au 15 octobre, pour dire leur préférence en ce qui concerne le stationnement gratuit dans l'hyper-centre. En mai dernier, Tarbes avait mis fin à la première heure gratuite, pour expérimenter une nouvelle formule que les tarbais ont eu du mal à adopter : une heure offerte pour 15 minutes de stationnement payées.

"À partir du moment où il faut payer, pour moi ce n'est plus gratuit" commente cette tarbaise tout en remettant des pièces dans son horodateur. De nombreux Tarbais, comme elle, regrettent l'heure complète totalement gratuite. Pour autant, ce n'est pas un retour en arrière qui est proposé aujourd'hui par la Ville. La nouvelle option soumise à l'avis de tous, consiste à avoir les 30 premières minutes gratuites, une fois par jour.

Ceux qui le veulent, peuvent donc voter en ligne sur le site internet de la Ville . L'enquête s'appelle "Stationnement gratuit, Donnez votre avis !" 1500 personnes ont déjà voté. Marc Andrès, conseiller municipal en charge du stationnement assure : "Ce sont les Tarbais qui décident et nous appliquerons leur choix sans discussion." L'élu rappelle néanmoins que conserver l'heure et quart de stationnement à 40 centimes permettrait de faire rentrer dans les caisses de la ville environ 500 000 euros par an.

Il s'agit de réduire le coût de la gratuité du stationnement porté par la collectivité et les contribuables. "Chaque place de stationnement coûte 200 euros par an en entretien," explique l'élu. Si l'option de la demi-heure gratuite devait emporter la majorité des suffrages, elle pourrait être mis en place à la mi-décembre, le temps de réinitialiser tous les horodateurs de la ville.