Morbihan : une entreprise bretonne teste le premier isoloir anti-covid à l’occasion des élections

« Événements et tendances » situé à Arradon près de Vannes teste, dimanche, à Grand-Champ, son prototype d’isoloir anti-covid.

Spécialisée dans la fourniture de cadeaux aux mairies, l’entreprise, avec la pandémie, a dû repenser son métier. Et penser aussi la façon de voter, sans toucher le rideau des isoloirs et en respectant le secret du vote.

D’où l’idée de cette cabine qui ressemble, vu du haut, à un escargot et qui va être testée ce dimanche. Quatre Isolib ont été installés dans un bureau de vote de Grand-Champ pour observer comment les électeurs vont s’approprier le produit.,

Du prototype à l’industrialisation

À ce jour, « Événements et tendances » a une vingtaine d’isoloirs fabriqués et pense à la phase industrialisation, notamment avec le groupe de Malestroit qui a fabriqué les prototypes. L’entreprise d’Arradon compte aussi s’appuyer sur les 8.000 mairies avec lesquelles elle travaille et dont beaucoup ont déjà pris des contacts et demandé des devis.

Il y aurait 250.000 isoloirs en France, renouvelés en moyenne tous les dix ans. - Alexandre Deby - Événements et Tendances

Le patron d’« Événements et tendances » est conscient que renouveler les isoloirs représente un coût important pour une collectivité. Il imagine que l’État pourrait prendre en charge une partie. D’autant que les isoloirs de 80 centimètres que nous connaissons, datent de 1913. Il y en aurait 250.000 en France.