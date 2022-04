Une facture de 14.700 euros bien embarrassante à la mairie de Maureilhan

Voilà une facture que de nombreux Maureilhanais se seraient bien passés de payer. 14.700 euros, c’est le montant réglé par la collectivité pour débroussailler un terrain privé avec des fonds publics. La note surprend l'opposition municipale. Elle s'interroge sur les motivations du maire.

En début d'année, un débroussaillage de grande ampleur a été réalisé sur un terrain boisé de 6.000 m² (classé depuis 2011) appartenant à un septuagénaire vivant dans le Tarn. Le mauvais entretien, laissant potentiellement craindre des risques d'incendie en période de sécheresse avait inquiété le maire Christian Seguy depuis 2015.

L'élu, sans en référer au préalable au Conseil municipal fit appel en janvier 2022 à une société de travaux publics implantés à Murviel-lès-Béziers. "En dessous de 40.000 euros, un maire n'est pas contraint de lancer un appel d'offres" précise l'intéressé.

Un drame écologique pour les défenseurs de la faune et de la flore

Les travaux réalisés à cette époque avaient déjà créé une vive émotion dans le village en raison de la destruction de nombreux arbres dont "certains étaient centenaires" précisait à France Bleu le propriétaire des lieux. L'intervention avait été vivement dénoncée par le GNSA du Biterrois (Groupe National de Surveillance des Arbres).

La mairie fait le choix de ne pas faire appel à son service espace vert

Depuis quelques jours, c'est donc le montant de la prestation qui fait polémique dans ce village au nord ouest de Béziers. Le facture de ce chantier, jugée astronomique par des maureilhanais, circulait depuis quelques jours dans le village. Ce mardi soir, le maire l'a rendue public.

Un conseil municipal sans débat, une succession de délibérations

Facture liée aux travaux de débroussaillage, financés par la mairie de Maureilhan © Radio France - Stéfane Pocher

L'opposition voulait des réponses. C'est pour cette raison qu'une dizaine de questions écrites ont été posées lors de ce Conseil municipal, le tout premier depuis la médiatisation de cette affaire. "Nous avions 11 questions, nous avons eu 11 réponses" explique Cédric Garcia, ancien adjoint de Christian Séguy, mais aujourd'hui élu d'opposition,.

"Le maire a un vrai souci de clarté, de se justifier. On a appris ce soir que le parc détruit était bien classé. Nous avions un doute. Cet abattage est toujours mon regret. Je m'interroge toujours pourquoi la commune est allée broyer ces végétaux sur un terrain privé. Pratiquement 15.000 euros, ce n'est pas anodin pour une commune comme la nôtre. C'est étonnant cette manière d'utiliser l'argent public."

"Ce soir (mardi) , le maire nous a en effet précisé que la facture serait réglée par la commune et non pas, par le propriétaire." - Cédric Garcia

''Je n'ai pas toutes les réponses à mes interrogations' déplore Cédric Garcia Copier

"Je vais demander moi aussi au maire de venir tondre mon pré. Il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas tous droit aux mêmes privilèges" plaisante un Maureilhanais.

Ce Conseil municipal était le premier pour les élus de Maureilhan depuis la médiatisation de ces travaux dans la presse. Le maire très embarrassé et dépassé par la polémique a sans doute souhaité se justifier auprès de sa majorité et des Maureilhanais. Une heure et demi de monologue sans aucune interaction. Christian Séguy, qui a refusé une nouvelle fois de répondre à nos questions s'est dit offusqué des critiques sur les réseaux sociaux.

"Je fais valider ce soir en Conseil municipal les travaux déjà réalisés." - Le maire

L'élu, méprisant d'abord ceux qui contestent son intervention notamment sur Facebook tente ensuite de rallier à sa cause le propriétaire du terrain (présent dans la salle), "_Jean-Claude, mon ami m'a donné l'autorisation d'intervenir. Jean-Claude, le sait nous avons depuis des années ce projet de racheter son terrain pour le transformer en parking." L'intéressé âgé de 72 ans, mal à l'aise et excédé par l'attitude du maire, déplore la méthode. "Il me prend vraiment pour un imbécile"._

Conseil Municipal Maureilhan avril 2022 © Radio France - Stéfane Pocher

Dans son intervention publique, le maire précise que ce grand jardin était laissé à l’abandon. "Nous ne pouvions pas marcher à l'intérieur. Que ceux qui ne savent pas ce qu'est un parc prennent un dictionnaire Larousse. Cet espace n'est pas un parc, mais un terrain privé. Aucun abattage n'a été fait. Il fallait voir ce que c’était dans la propriété. On ne pouvait pas rentrer"

"Le débroussaillage ne pouvait se faire qu'avec une société compétente et outillée, la végétation était trop dense." - Christian Séguy

"Le service espace vert de la mairie et les entreprises de Maureilhan n’étaient pas suffisamment équipés pour ce type de travaux rajoute l'élu. Nous y sommes restés dix jours. L’entreprise n'a jamais vu de tortue comme nous avons pu l'entendre. Les tortues ont besoin d'eau et il n'y en a pas ici. Ni aucun Hérisson. En revanche, tous les rats qui étaient ici, ont fui. Les riverains vous le dirons tous,, ils sont ravis."

"Je regrette que cette affaire ait pris cette ampleur." Christian Séguy

"Je n’aime pas gaspiller l’argent public. Mais cette fois, c'était nécessaire. Qu’on fasse les travaux de nettoyage maintenant ou dans trois ans quand le terrain aura été acheté, c’est pareil".