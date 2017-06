Une faille dans la propagande électorale

Plusieurs dizaines de milliers d'électeurs n'ont pas reçu les professions de foi, à cause d'erreurs multiples chez le prestataire privé chargé de la distribution par voie postale dans 15 départements

Toutes les circonscriptions sont affectées mais selon la préfecture ce sont surtout les 1ère, 4ème, 5ème, 8ème et 9ème, où les professions de foi et les bulletins de vote n'ont pas été distribués dans les boites à lettres des électeurs, ou bien distribués partiellement. Le phénomène concerne 15 département approvisionnés par un prestataire privé basé à Décines dans la banlieue lyonnaise. Exemple dans la 4ème circonscription, une électrice joint par France-Bleu-Isère a reçu 6 professions de foi sur 14. Dans la 3ème, un électeur n'a trouvé que 12 professions de foi au lieu de 15. Selon Alexander Grimaud, directeur de cabinet du préfet de l'Isère, ce ne sont pas toujours les mêmes professions de foi et bulletins qui font défaut. La préfecture conseille aux électeurs de se rendre sur le site Internet pour voir les professions de fois, non distribuées .

Il y a encore 4 ans, c'est du personnel rassemblé en différents lieux qui mettaient la propagande sous pli. Cela existe encore dans certains départements. En Isère cela a été automatisé en 2013, et donc confié à une entreprise de Décines. Dès vendredi matin, plusieurs candidats nous ont saisi. Notamment ceux de la 4ème circonscription, la plus au sud du département. La préfecture reconnait le problème. Selon elle, tous les candidats seraient affectés. Ce que nient certains d'entre eux qui ont posé la question du report de l'élection. Pour Alexander Grimaud directeur de cabinet du préfet, l'élection peut se tenir sans problème

Le directeur de Cabinet du préfet s'explique Copier

Dès vendredi, plusieurs candidats ont sollicité le juge de l'élection, pour demander que des mesures soient prises afin d'assurer l'égalité de traitement des candidats, et ne pas fragiliser l'Assemblée nationale élue. Et puis après le 1er tour, ce sont les d'autres magistrats pourront aussi être saisi pour annuler l'élection. Ce qui serait d'autant plus probable que l'écart entre les candidats de têtes seraient réduit. Mais cela prendrait plusieurs mois.