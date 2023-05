Une femme du Pays basque nord deviendra maire au Pays basque sud

Ce sera officiel le 17 juin prochain, comme dans toutes les communes du Pays Basque d'Espagne où les conseils municipaux fraichement élus dimanche désigneront leur alcalde. Avec plus de 65% des voix obtenues par la liste EH Bildu qu'elle mène, sans nul doute, ce sera elle la maire de la commune. Elle, la senpertar sera la première magistrate oiartzuar. Joana Mendiboure 46 ans née à St Jean de Luz, ayant grandi à St Pée sur Nivelle, sera maire de cet ancien village devenu ville ouvrière du Gipuzkoa, entre Irun et Saint Sébastien, avec une zone d'activité industrielle de 7.000 emplois.

De manière naturelle

"Cela s'est fait naturellement, ma mère est originaire d'Oiartzun et j'ai passé mon enfance entre St Pée et Oiartzun, et voilà il y a une quinzaine d'année, j'ai décidé d'y vivre, et aujourd'hui mes deux enfants sont scolarisés à l'ikastola d'Oiartzun. Alors, vous savez, je me considère aussi de cette ville, et quand on m'a proposé d'être tête de liste, je ne me suis pas posé la question de savoir si le fait d'être d'Iparralde pouvait poser problème... je n'ai pas de frontière dans ma tête et manifestement les oiartzuar non plus, et je m'en félicite." Impliquée dans la ville qu'elle a choisie, dans le monde de la culture, cette enseignante était également investie dans l'économie sociale et solidaire, en présidant la coopérative de consommateurs Labore .

La ville est un bastion historique de la gauche abertzale. Joana Mendiboure n'entend pas tout chambouler. Au contraire, poursuivre la politique municipale menée par EH Bildu. Et ce qui différencierait une gestion indépendantiste de gauche, ce serait "la prise en compte des différences sociales, la volonté d'offrir de meilleures conditions de vie, et d'associer les habitants et le tissu associatif (sportif, culturel ou sur la souveraineté alimentaire) aux décisions les concernant" en particulier à travers des réunions annuelles dans chacun des sept quartiers de la ville pour adapter le budget aux besoins exprimés, dans la mesure du possible.

Elle souligne que, pour elle, la gestion d'une ville, "c'est le fruit d'un travail collectif, comme cette victoire aux élections municipales". Elle dit aussi être consciente que "être maire, c'est une grande responsabilité". Avec une femme d'Iparralde devenue maire de cette commune d'hegoalde, ce sera le changement, dans la continuité.

Joana Mendiboure Garaiar, Oiartzungo EH Bilduren alkategaia