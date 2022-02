Une fiscalité incitative pour lutter contre la spéculation en Corse

Transférer les droits de succession à la Collectivité de Corse, c'est l'expérimentation que propose Me Alain Spadoni dans un rapport présenté ce lundi à Bastia devant la Chambre des territoires. Objectif : lutter contre la spéculation foncière et immobilière.

Anticiper la fin des arrêtés Miot qui interviendra au 31 décembre 2027, c'est l'objectif du rapport présenté ce lundi à Bastia par Me Alain Spadoni devant la Chambre des territoires. Le notaire ajaccien propose une fiscalité incitative. Les héritiers pourront retrancher les frais de remise en état de l'habitat ou du terrain des droits de succession à payer. Autre mesure phare de cette réforme : les droits de succession seraient transférés à la Collectivité de Corse. Une réforme qui sera débattue prochainement à l'Assemblée de Corse.

Lutter contre la dépossession et la spéculation

Trois jours après l'Assemblée nationale, la Chambre des territoires s’est saisit à son tour de la lutte contre la spéculation foncière et immobilière dans l’île. A la demande du président Gilles Simeoni, Me Alain Spadoni a présenté son projet de réforme législative aux conseillers. Les droits de succession seraient territorialisés, transférés du ministère des Finances à la Collectivité de Corse. Une mesure indispensable à 5 ans de la fin des arrêtés Miot au 31 décembre 2027, estime Me Alain Spadoni : « L'idée, c'est de ne pas dire que tout est gratuit, mais _au lieu d'avoir un impôt sanction, on essaie de le remplacer par une contribution dynamique_. Au lieu de verser une somme d'argent dont on ne sait jamais où elle va aller et bien une partie va être affectée à la collectivité territoriale de Corse qui s'en servira, notamment pour préempter pour acheter des biens, pour le mettre à la disposition des jeunes agriculteurs, pour faire des logements sociaux.

Par contre, les particuliers, lorsqu'ils remettent en état leur patrimoine alors que ça soit _des biens, des maisons, mais ça peut être aussi des terrains, faire des clôtures, nettoyer des propriétés agricoles où nettoyer des châtaigneraies_. Tout ça viendra en déduction des droits, avec un plafond qui sera au maximum de 50% mais dont la collectivité décidera si elle est de 20, de 30 ou de 40%. »

La possibilité expérimentale

Me Spadoni propose une fiscalité incitative gérée par la CDC et la personne qui hérite pourra retrancher les frais de remise en état du bien des droits de succession. Une mesure qui, selon lui, est possible à droit constitutionnel constant : « Nous bénéficions dans le cadre du statut particulier de la Corse, de _la possibilité à l'expérimentation législative et au droit à la différenciation_. Donc ce que nous proposons, c'est de faire cette expérience et de voir ce qu'elle donne. Si au bout de 5 ans nous avons réussi les autres pourront toujours nous imiter, Jean-Jacques Rousseau a dit qu'un jour cette île étonnera le monde et bien peut être que nous aurons trouvé ce chemin-là.

Lorsqu'on règle des successions, il y a une fiscalité, cette fiscalité aujourd'hui elle s'applique avec une réfaction de 50%, à partir de 2028 elle va s'appliquer plein de pot et nous savons que les Corses, même si nous avons encore de la terre et des biens immobiliers, souvent, nous n'avons pas de liquidités, donc pour payer les droits dans le délai de 6 mois, parce que 6 mois et un jour on paye la pénalité, et bien on va devoir vendre. »

La barrière de l’indivision

Une bonne mesure, selon Jean-Jacques Gianni, le maire d'Evisa, même si, dit-il, dans les zones de l'intérieur le principal problème reste l'indivision : « Le problème foncier il est inextricable si on ne prend pas en compte tout ce morcellement et comment installer des gens sur un territoire suffisamment important pour qu'ils puissent vivre de de leur exploitation.

Les successions ne se font pas, elles sont au point mort, insignifiantes par rapport à ce que l'on vit sur le littoral donc si on veut rééquilibrer les territoires, on ne peut pas faire une mesure générale, il faut une mesure zone par zone. Des zones les plus dépeuplées, pauvres, défavorisées jusqu'aux zones qui ont aujourd'hui connu une extension et tant mieux. Mais en tout cas, dans nos villages, si vous voulez installer des gens, il faut travailler à fond sur le problème de l’indivision et de l'habitat, les deux confèrent aujourd'hui le blocage de l'évolution des zones de montagne les plus dépeuplées et les plus pauvres. »