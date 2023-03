Une Gardoise à la tête du Parti socialiste, au poste de porte-parole

Elle fait désormais partie des huit porte-parole nationaux d’un parti qu’elle vient tout juste de rejoindre. Chloé Ridel a décidé de s’engager au Parti socialiste (PS). Cette femme, âgée d’une trentaine d’années, a grandi dans le Gard. "Ce qui me rattache à ce département, dit-elle sur France Bleu Gard Lozère, ce mercredi matin, c’est le cœur et l’histoire familiale." En effet, une partie de sa famille est originaire de Lédenon. Elle a également passé le baccalauréat au lycée Daudet, à Nîmes. "Je travaillais aussi en tant que serveuse à la Grande Bourse", rappelle l’intéressée.

À sa sortie du bac, Chloé Ridel a effectué un parcours classique - mais non moins brillant - pour ceux qui souhaitent avoir des responsabilités publiques : Sciences Po, puis l’ENA. "J’ai ensuite décidé de m’engager dans le milieu associatif, dans le monde des idées. Mais c’est vrai que j’ai décidé de sauter le pas, à un moment où le pays est brutalisé", explique la trentenaire. Elle intègre donc le Parti socialiste, à un moment où la formation est alliée à un mouvement accusé, justement, de brutaliser le débat public. Les invectives et les insultes de certains députés insoumis, pendant l’examen en première lecture de la réforme des retraites, en témoignent.

Retraites, obstruction et insultes

Mais Chloé Ridel défend son camp d’être le seul responsable de cette situation : "On parle beaucoup de l’obstruction de la Nupes, mais on ne parle pas assez du choix que le gouvernement a fait pour borner les débats à l’assemblée, je trouve. Et c’est aussi une forme de brutalisation."

Pour l’instant, Chloé Ridel affirme qu’elle n’a "à ce stade" pas d’ambition politique dans le Gard. Elle affirme, néanmoins, qu’elle soutiendra "toutes les personnes qui voudront contribuer à améliorer la vie sur ce territoire. Il y a beaucoup à faire, dans le Gard, pour qu’il y ait plus de transports publics, d’alternative à la voiture et de commerces de proximité."

