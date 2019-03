Dijon, France

"Il a fallu rajouter des tables !". Au micro, l'animateur ne cache pas sa joie au moment de la présentation du programme de ces deux jours de "conférence citoyenne régionale", la deuxième phase du Grand débat national qui a pris fin le 15 mars dernier.

Cette conférence, qui consiste à réunir des citoyens de la région pour les faire débattre pendant deux jours, réunit environ 120 participants selon les organisateurs. Tous devront formuler collectivement des solutions, concernant quatre grands thèmes comme l'écologie ou la fiscalité.

Peu de jeunes

Tous ont été tirés au sort les derniers jours. Et quand la coordinatrice demande à la salle "qui n'a pas hésité une seule seconde avant de venir ?", la grande majorité lève la main en acquiesçant.

Cette mobilisation cache pourtant un déséquilibre : très peu de jeunes ont accepté de venir. "Effectivement on a plus de mal à faire participer les jeunes...", explique Carole Ulmer, qui coordonne la conférence pour la mission Grand débat, "Mais c'est vrai de façon très globale: dans tout type de sondage ou tirage au sort, on a du mal à capter ce public là, tout comme les jeunes actifs".

Il faut dire que cette conférence prend du temps, et qu'il faut faire l'effort de se déplacer à Dijon pendant deux jours. Difficile donc, pour les étudiants ou ceux qui travaillent le vendredi. Même si les organisateurs avaient prévu —en plus d'un défraiement— la possibilité d'avoir un mot d'excuse de la mission du Grand débat pour justifier leur absence auprès de leur patron.

Une synthèse à venir

Ces conférences sont organisées dans les 14 régions de France métropolitaine. Une autre, réservée aux jeunes de 18 à 25 ans a lieu ce weekend à Aix-en-Provence. Une synthèse de tous ces débats sera ensuite réalisée avant l'annonce de propositions par le gouvernement le 9 avril à l'Assemblée nationale.