"Une impasse quasi-kafkaïenne" : le maire d'Orléans écrit à Jean Castex à propos de l'aide aux commerçants

Le maire LR d'Orléans Serge Grouard vient d'écrire au Premier ministre et au ministre de la Justice pour demander une évolution législative. Il dénonce "une impasse quasi-kafkaïenne". Motif : la Ville ne peut pas verser une aide de 2000 euros aux commerçants touchés par la crise économique.

Serge Grouard vient d'écrire au Premier ministre Jean Castex, et au ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, pour demander "une évolution rapide des textes en vigueur". Motif : la Ville d'Orléans, dont il est de nouveau le maire depuis juin 2020, ne peut pas verser une aide de 2000 euros aux commerçants en difficulté en raison de la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus.

C'était une promesse de campagne du candidat Serge Grouard : "abonder l'aide de l'Etat à hauteur de deux fois 1.000 € pour la période de l'été, juillet et août, pour toutes celles et ceux qui ont eu une perte de chiffre d'affaires pendant le confinement égale ou supérieure à 50%."

L'aide promise lors de la campagne électorale toujours pas versée par la Ville

Mais ce n'est pas possible, comme l'expliquait récemment France Bleu Orléans, et l'aide promise n'a pas été versée à ce jour. "Ne sont, in fine, éligibles à notre aide communale que les entreprises qui ont déjà bénéficié du volet 2 du Fonds National de Solidarité"n, écrit Serge Grouard dans son courrier au Premier Ministre envoyé ce jeudi.

Problème, affirme le maire d'Orléans : "nombre de commerces locaux n’en n’ont pas fait la demande soit parce qu'ils étaient mal informés, soit parce qu’ils étaient trop accaparés à sauver ce qui pouvait encore l’être, soit parce que les conséquences sonnantes et trébuchantes de la période de confinement restent à venir. (...) Résultat : beaucoup de nos commerces demeurent hors de portée de notre soutien communal malgré un besoin immédiat ou imminent."

Une impasse quasi kafkaïenne"

"Face à cette impasse quasi kafkaïenne, seule une évolution rapide des textes en vigueur, nous permettrait de verser, en tant que Ville d’Orléans, cette aide financière exceptionnelle. Cette évolution ne servirait pas seulement notre commune mais toutes celles qui, comme la nôtre, refuse de voir les entreprises de proximité s’éteindre", conclut Serge Grouard qui a pu s'entretenir à ce sujet ce jeudi après-midi, avec le Garde des Sceaux à l'occasion de la venue à Orléans d'Eric Dupoind-Moretti.