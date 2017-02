Une indemnité de séjour pour le président de Région Laurent Wauquiez

Un logement à Lyon pour Laurent Wauquiez, financé par la Région ? Les élus vont voter ce jeudi une délibération pour attribuer une indemnité de séjour au président. C'est légal, mais l'opposition monte au créneau. Ils dénoncent un problème de transparence.

Une indemnité de séjour pour défrayer Laurent Wauquiez quand il est à Lyon. C'est l'objet d'une délibération qui doit être votée ce jeudi à la fin de la séance plénière. En clair, cela permettra au président de région de payer ses frais d'hébergement quand il doit rester à Lyon.

Cela n'a rien d'illégal, Laurent Wauquiez est aussi député de Haute-Loire et habite le Puy-en-Velay. Il a donc droit à cette indemnité : le montant est encadré par un décret de 2006. Le plafond est de 60 euros par jour, et sur présentation d'un justificatif. Laurent Wauquiez ne devrait donc pas toucher une enveloppe, mais sera remboursé de ses frais d'hébergement sur Lyon. A noter qu'il n'aurait bien sûr pas droit à cette indemnité si la Région disposait d'un logement de fonction. Mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle.

L'opposition dénonce un manque de transparence

Sur le principe l'opposition socialiste, démocrate, écologiste et apparentés est d'accord. Mais ce qu'elle dénonce, c'est le manque de transparence. "Ça ne me choque pas, c'est une possibilité quand le président de région n'habite pas dans l'agglomération", explique Jean-François Debat, le président du groupe d'opposition. "Mais j'ai demandé vendredi dernier en commission des finances combien et selon quelles modalités, sans obtenir de réponse."

"Les élus doivent être transparents pour garder la confiance des citoyens" - Jean-François Debat, président du groupe d'opposition socialiste.

En effet, la délibération ne précise pas le montant de l'indemnité. Ce serait pourtant le minimum pour l'opposition, surtout en pleine affaire François Fillon. "L'actualité du moment montre que les élus doivent être transparents pour garder la confiance des citoyens", poursuit Jean-François Debat.

Du côté du cabinet de Laurent Wauquiez, on ne voit pas le problème, puisque c'est la loi qui fixe le montant maximum de l'indemnité. La délibération concernant cette indemnité sera votée jeudi soir, en fin de séance. Sur le programme de la journée transmis à la presse, on ne mentionne pas le vote de cette indemnité. Elle devrait être évoquée après 20h45, lors des voeux et des questions diverses.