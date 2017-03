Une jeune juppéiste orléanaise rejoint Emmanuel Macron

Cent "Jeunes avec Juppé" annoncent leur ralliement à Emmanuel Macron en signant une tribune dans L'Obs et le Figaro. Parmi les signataires, une Orléanaise : Vincentine Guillet, elle était l'animatrice des "Jeunes avec Juppé" à Orléans et Montargis pendant la primaire de la droite.

Dans une tribune adressée lundi 13 mars à l'Obs et au Figaro, 100 membres des "Jeunes avec Juppé" officialisent leur soutien à Emmanuel Macron. Ils dénoncent la "triple radicalisation" de François Fillon : dans son programme, dans ses attaques contre la justice et la presse et enfin dans ses soutiens, avec l'emprise de Sens commun, émanation politique de la Manif pour tous. Parmi les signataires, une Orléanaise : Vincentine Guillet, elle était l'animatrice des "Jeunes avec Juppé" à Orléans et Montargis pendant la primaire de la droite. Agée de 24 ans, étudiante en droit, c'est "en conscience" qu'elle rejoint Emmanuel Macron, explique-t-elle.

"On n'est pas sur la même longueur d'ondes quand on soutient Alain Juppé et quand on soutient François Fillon" Vincentine Guillet Partager le son sur : Copier

Du coup, Vincentine Guillet a démissionné de ses fonctions de responsable adjointe des Jeunes Républicains dans le Loiret. Elle milite désormais dans le comité "En Marche" à Orléans, dans le quartier de la Source. Elle fait partie des jeunes ex-juppéistes qui seront reçus ce mardi soir par Emmanuel Macron dans son QG de campagne parisien.

Ce ralliement d'anciens juppéistes à Emmanuel Macron a été salué par le mouvement En Marche, mais ne fait pas l'unanimité au sein des Jeunes avec Juppé, qui revendique 3 000 militants au niveau national.