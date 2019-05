Une journée dans la peau d’un député européen : le quotidien d’Edouard Martin

Lorraine, France

Ancien syndicaliste chez ArcelorMittal Florange, Edouard Martin est devenu député européen pour le Grand-Est le 25 mai 2014. D’abord engagé avec le Parti socialiste, il rejoint ensuite Génération-s en 2018. Dès le départ, Edouard Martin a annoncé qu’il ne ferait qu’un seul mandat. France Bleu Lorraine l’a suivi pendant une journée au Parlement européen et dans sa circonscription qui regroupe 18 départements.

La plupart du temps, les députés européens sont à Bruxelles, au plus près de la Commission européenne et du Conseil de l'Europe. Ils participent à diverses commissions parlementaires ou à des mini-sessions. Un travail très dense reconnait Edouard Martin. "J’avais conscience et je savais qu’un député de chômait pas, que les journées étaient longues mais je n’imaginais pas une telle masse de travail. Et puis, certaines journées sont interminables", dit-il.

Edouard Martin et 2 de ses assistants parlementaires au Parlement européen à Strasbourg © Radio France - Cécile Soulé

Une journée type au parlement, c'est quoi ? L'un des assistants parlementaires d'Edouard Martin, Maxime Hermann, reconnait que c'est à Strasbourg que les journées sont les plus longues: "En général, on commence un peu avant 9h et on finit vers 21h30, 22h. C’est quasiment du non-stop, des fois on n’a même pas le temps de manger, ou alors juste un sandwich rapidement".

Un mandat passionnant et frustrant

A Strasbourg, les députés européens n'y sont que quatre jours par mois, pour les 12 sessions plénières annuelles du Parlement. Le siège strasbourgeois est d'ailleurs régulièrement remis en cause. C'est là en tout cas qu'ils adoptent les nouvelles lois, se prononcent sur les accords internationaux ou encore examinent des pétitions et lancent des enquêtes. Pas facile, explique Edouard Martin, de faire avancer des dossiers dans cette grande machine complexe: "C'est un mandat passionnant et frustrant parce que c’est ça la démocratie. Vous n’avez pas toujours raison tout seul donc vous êtes obligé de trouver des compromis. Parfois ça ne va pas assez vite ou pas assez loin."

180.000 km parcourus en 5 ans dans les 18 départements de sa circonscription

S'il devait retenir un ou deux dossiers sur lequel il s'est particulièrement mobilisé, il y a la non reconnaissance du statut d’économie de marché à la Chine et celle sur les minerais de sang. "On a rendu obligatoire la transparence sur l’origine des minerais. Donc on gagne cette bataille démocratiquement, on gagne le vote mais je tiens à souligner l’hypocrisie des Etats parce que trois plus tard, rien n’est mis en application", ajoute Edouard Martin.

Edouard Martin à l'Espace Yves Coppens de Vandoeuvre-lesNancy pour une rencontre sur le droit des femmes © Radio France - Cécile Soulé

Edouard Martin s'est aussi beaucoup investi sur le droit des femmes en Europe. L'élu avait notamment soutenu la démarche de son assistante parlementaire Jeanna Ponté contre le harcèlement sexuel au Parlement européen, en plein vague #MeeToo.

Depuis le début de son mandat, le député européen affiche fièrement ses 180.000 km parcourus en cinq ans à la rencontre des électeurs: "Le minimum que l’on puisse faire c’est d’aller sur le terrain. On ne peut pas venir tous les cinq demander aux citoyens de voter pour nous, sans qu’après on vienne leur rendre compte".

La politique ne devrait pas être un métier

Même si l'expérience est riche, Edouard Martin ne veut pas la renouveler. Il ne se représentera pas au parlement européen, "parce que j’estime que la politique ne devrait pas être un métier. Ceux qui disent que 5 ans au Parlement européen, c’est un peu court, ne savent pas exactement en quoi consiste le travail d’un député européen. J’ai fait mon temps, maintenant je passe à autre chose".

La nouvelle composition du parlement devrait être approuvée fin juin par les chefs d'Etat et de gouvernement. Que fera Edouard Martin ensuite? "Sans doute commencer par m'inscrire à pôle emploi", répond-il tout simplement.