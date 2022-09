Une lettre ouverte des communistes fait tache avant l'assemblée de la Nupes à Belfort

Une assemblée de circonscription est prévue ce samedi 17 septembre, à l'initiative du député de la 2ème circonscription Florian Chauche. Seule fausse note : une lettre ouverte de la secrétaire départementale du Parti communiste, Muriel Ternant, publiée ce mardi matin sur les réseaux sociaux. Elle regrette que cette réunion se tienne alors que les deux porte-paroles du PC au sein de la Nupes ne sont pas disponibles. Une simple problématique d'agenda, qui pourrait donner l'impression que l'union de la gauche locale est encore fragile.

Le dialogue n'est pas rompu

La Nupes sans les communistes, ce n'est pas la Nupes. Voilà ce que veut rappeler Muriel Ternant, la secrétaire départementale du PC dans sa lettre (voir ci-dessous). "Nous pensons que le pluralisme politique est une condition de la réussite et de l'élargissement, et nous voulons continuer sur le même chemin", indique-t-elle à France Bleu Belfort-Montbéliard.

"Nous voulons être partie prenante de la construction du rassemblement de la gauche", dit Muriel Ternant Copier

Un message dont l'alliance de gaucheaurait pu se passer, après quelques polémiques à la fête de l'humanité. Le député insoumis de la 2ème circonscription du Territoire de Belfort, Florian Chauche, préfère insister sur l'union du mouvement. "On ne veut mettre personne de côté", dit-il. "J'ai été élu grâce aux différents collectifs citoyens et partis, dont les communistes. On veut continuer à travailler ensemble et faire vivre cette belle assemblée qu'est la Nupes."

"On ne veut pas rompre le dialogue avec les communistes", répond Florian Chauche Copier

Le dialogue n'est pas rompu, rassure Muriel Ternant. "Nous sommes vraiment en faveur du rassemblement, mais avec une méthode qui doit respecter les partis politiques", précise-t-elle. "C'est normal que ça tâtonne au début et je suis absolument convaincue que l'on va réussir". La réunion se tiendra donc samedi soir à Belfort, sans les communistes. Au programme : les premiers mois de mandat de Florian Chauche et l’avenir de la Nupes au niveau local, ainsi que deux manifestations : pour la santé le 22 septembre, et la hausse des salaires le 29.