Une main tendue aux allures d'accusation de la part du Département pour la reconstruction des Vallées

C'est une bataille pour payer et réaliser les travaux de reconstruction après la tempête Alex. Ce lundi, le président du Conseil Départemental Charles-Ange Ginésy et le président de sa Commission des Finances Eric Ciotti écrivent au Président de la Métropole de Nice, Christian Estrosi. La raison? Ils estiment que les travaux de reconstruction dans les Vallées de la Tinée et de la Vésubie n'avancent plus et que c'est un problème. Le département des Alpes-Maritimes se propose donc d'intervenir.

Les deux hommes forts du département pointent du doigt la mise à l'arrêt des travaux décidé par Christian Estrosi alors qu'ils étaient en bonne voie : "vous avez décidé d'interrompre cette dynamique". Conséquence, "l'inquiétude gagne les habitants de nos vallées", insistent Eric Ciotti et Charles-Ange Ginésy, et exhortent le président de la Métropole à ne pas "laisser nos concitoyens dans cette immense difficulté".

A l'inverse, les deux expéditeurs de la lettre replacent au centre les travaux effectués, et terminés, par le département, soulignant aussi la subvention de 7 millions d'euros donnée par la collectivité. Pour proposer leur aide, Charles-Ange Ginésy et Eric Ciotti attaquent sur les "difficultés financières graves" de la Métropole. Bref, la main est tendue, mais pointe du doigt au passage.