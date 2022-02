Une maire ardéchoise parraine Michel Barnier, non candidat à la présidentielle

Françoise Benoit se sent l'esprit un peu plus léger depuis son parrainage officialisé le 3 février. "C'était harassant. La messagerie a été saturée par les candidatures, parfois de personnes qui ne sont pas visiblement pas à la hauteur pour la fonction présidentielle", souffle la maire de Saint-Etienne-de-Lugdarès, petit village de 413 habitants sur le plateau ardéchois, à la limite avec la Lozère.

Elle a surpris beaucoup de monde en parrainant Michel Barnier, le négociateur du Brexit, ancien député européen et troisième de la primaire à droite début décembre 2021. "Certains m'ont dit que je n'avais pas suivi l'actualité", témoigne Françoise Borde. Et pourtant, ce parrainage a été mûrement réfléchi et ne s'est pas fait au hasard.

"C'était mon premier choix, détaille la maire. J'apprécie son expérience, ses idées, sa façon d'être. Le fait qu'il n'est pas dans l'arrogance dans ses propos." Surtout, fait-elle remarquer, plus de 1.000 élus ont parrainé Emmanuel Macron "alors qu'il n'est toujours pas candidat. Je ne vois pas dans ce cas pourquoi pas je ne pourrais pas présenter mon vote à quelqu'un qui n'est pas candidat".

La maire, qui regrette la surexposition de certains candidats au détriment d'autres, attend désormais des débats de fond.