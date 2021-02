Une maison pour accompagner les militaires "blessés psychiques" en Gironde

Perte de confiance, perte de repères, dépression : les militaires ne risquent pas seulement de se blesser physiquement sur le terrain, certains développent, après des événements traumatisants, des blessures psychiques. Le ministère des Armées a ainsi décidé de lancer le dispositif expérimental des maisons ATHOS, des maisons pensées spécialement pour ces blessés.

Deux sites ont été sélectionnés, l'un à Toulouse et l'autre à Cambes, en Gironde. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, inaugure ce dernier ce mercredi 3 février. Cette première phase expérimentale doit être menée jusqu'en 2022. En quoi cela consiste ? Explications.

France Bleu : Vous inaugurez une maison pour les militaires blessés psychiques à Cambes. De quoi parle t-on quand on parle de blessures psychiques ?

Geneviève Darrieussecq : "Nos militaires qui sont engagés dans des opérations de guerre vivent des situations traumatisantes et certains développent ce que l'on appelle des syndromes post-traumatiques. Ça peut être des symptômes de repli sur soi, de perte de confiance, il peut aussi y avoir des formes dépressives... Ça peut être également le rejet de l'institution militaire. Il y a des formes très variées et c'est ce qui fait d'ailleurs la difficulté des diagnostics de ces blessures psychiques."

L'idée est donc d'accompagner ces militaires. Concrètement, comment ça marche ?

"Nous avons une attention pour nos blessés tout au long de leur reconstruction et cette maison à Cambes rentre dans ce domaine-là. C'est un modèle expérimental autour de l'accompagnement psychosocial. Il y aura différents types de prise en charge. Les blessés pourront, par exemple, être présents pendant quelques jours car il y a de l'hébergement dans ces maisons. Mais cela pourra être également des prises en charge en externe : ils viennent la journée pour des activités et rentrent chez eux le soir. C'est une expérimentation, c'est une maison qui permettra de pouvoir développer des choses simples. Vous savez, parfois, ces personnes-là, il faut les remettre dans une vie classique, leur faire faire de la cuisine, du jardinage ... des choses assez simples de la vie quotidienne qui permettent de reprendre confiance et de reprendre pied. L'objectif c'est que l'on puisse les aider à construire leur propre projet de vie et qu'ils puissent se projeter vers l'avenir."

Ces militaires sont ils amenés à retourner ensuite sur le terrain ?

"Là aussi, les choses sont très variables. Il n'y a aucune généralité. Certains sont toujours dans les armées mais ils pourront réintégrer d'autres services ou d'autres missions. D'autres ne veulent plus entendre parler de l'armée. Et bien sûr, nous voulons les aider à construire un parcours professionnel. Ce sont des prises en charge complètement personnalisées. Il y a un peu plus de 100 militaires qui pourraient être accompagnés dans cette maison qui ont été identifiés dans la région Nouvelle-Aquitaine. Si nous avons par exemple, 90 militaires qui passent dans l'année sur le site de Cambes, je pense que nous aurons un très bon résultat."