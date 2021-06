Une manifestation contre l'extrême droite rassemble près de 200 personnes à Perpignan

Les manifestants alertent sur une montée du "fascisme" et du "racisme" en France.

Les organisateurs des différentes mobilisations contre l'extrême droite qui se sont tenues samedi 12 juin revendiquent 150 000 participants dans toute la France. A Perpignan, ils étaient près de 200 rassemblés devant le Castillet en début d'après-midi avant de défiler dans les rues de la ville.

Beaucoup de partis, associations et organisations syndicales de gauche étaient présentes pour alerter sur une montée du fascisme et du racisme dans le pays et dénoncer des "attaques contre les libertés".

Ces manifestants appellent à un grand rassemblement le 3 juillet à Perpignan à l'occasion du congrès du Rassemblement national dans la ville. "Nos organisations appellent à faire de Perpignan un haut lieu de la résistance à l'extrême droite dans ce pays", indique notamment un tract distribué pendant la manifestation.