Une manifestation dans le centre-ville d'Avignon contre la venue de Marine Le Pen pour son meeting

Une manifestation contre la venue de Marine Le Pen à Avignon ce jeudi. Ils étaient environ 300 dans les rues du centre-ville à chanter leur mécontentement quant à la tenue de son meeting en Vaucluse. Le cortège est parti de la Place de l'Horloge vers 18 h et est allé jusqu'à la Place Pie. La préfecture n'avait pas autorisé le trajet jusqu'au Parc des Expositions ou se tenait le meeting de la candidate du Rassemblement National qualifiée au second tour de l'élection présidentielle.

La peur d'une politique raciste

"Le Pen casse-toi ! Le Vaucluse est anti-fa" chantent en cœur les manifestants. En tête de cortège, Clément, lycéen à Avignon. Il ne peut pas voter mais craint de voir Marine Le Pen devenir présidente_"j'ai peur de son programme raciste et xénophobe_. C'est un programme dangereux pour les minorités."

À l'arrière de la foule, Frida 59 ans, architecte à Avignon. Elle pense aux générations futurs et ne veut pas de l'extrême droite au pouvoir : "J'ai des enfants et des petits-enfants. Je ne leur souhaite pas un monde avec cet extrémisme au pouvoir. Pour moi c'est une terreur, ce n'est plus la démocratie. Je ne pourrais jamais imaginer que mon pays, avec ses grands-parents résistants, puissent voter pour cette politique. Je voudrais le quitter si c'est le cas."

Si la candidate du rassemblement national est élue, l'éducation va en pâtir s'inquiète Kévin, 35ans, enseignant dans les Bouches-du-Rhône. Surtout les cours d'histoire : "la remise en cause du rôle de la France dans l'esclavage c'est inadmissible. C'est du racisme institutionnel que nous ne voulons certainement pas voir à la tête de notre pays. On veut pouvoir apprendre aux élèves à pouvoir penser par eux-mêmes." Samedi, à Avignon comme partout en France, une autre manifestation contre l'extrême droite est prévue.

Vote ou abstention au second tour ?

Dans la tête de tous les manifestants : le duel d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Voter pour faire barrage à l'extrême droite ou ne pas voter, le choix n'est pas encore fait pour tous. L'architecte Frida hésite mais pense tout de même "qu'il y a un choix qui n'est pas démocratique, c'est Marine Le Pen. Avec Emmanuel Macron, ce ne sont pas mes idées mais je ne pense qu'il y a une plus grande garantie de liberté."

Pour la retraitée Françoise : "le choix est vite fait : aucun des deux. Vote blanc ou abstention, je n'ai pas encore décidé." Aurélie, sans emploi, est en total désaccord avec les idées et ce qui a été fait pendant le mandat d'Emmanuel Macron. Mais, elle a encore plus peur d'avoir le Rassemblement National au pouvoir et va faire barrage : "au moins, son programme à lui n'est pas ouvertement raciste. Si elle devient présidente, la parole raciste sera libérée en France."